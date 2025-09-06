｢MSC FE-BAR 1本で1日分の鉄分ソーセージ｣を料理に使ってみた

マルハニチロから、2025年9月1日(月)にフィッシュソーセージ「MSC FE-BAR 1本で1日分の鉄分ソーセージ」が発売されました。不足しがちな鉄分をタンパク質と一緒に摂れるフィッシュソーセージです。そのまま食べてもおいしいですが、今回はアレンジ料理に使用してみました。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。

1本で1日分の鉄分

健康に欠かせない鉄分に着目したフィッシュソーセージです。パッケージにも記載されている通り、1本で1日分の鉄分を摂取できます。1袋に3本入っています。

パッケージは紫色で、ソーセージのフィルムもかわいいです。常温で持ち運びができて、そのまま調理をしなくても手軽に食べられるので、ランチに持って行くのもおすすめ。

生春巻きに使ってみた

｢MSC FE-BAR 1本で1日分の鉄分ソーセージ｣を生春巻きに使ってみました。作り方は、切ったソーセージとスライスチーズ、野菜などをライスペーパーで巻くだけ。

巻く野菜によって断面が変わるので、見た目も楽しくアレンジの幅が広がります。スイートチリソースをつけて食べてもいいですし、マヨネーズやケチャップをつけて食べてみるのもおいしかったです。

炒め物に使ってみた

豆苗、卵と一緒に炒めてみました。一緒に炒める食材によって、お料理のレパートリーが増えるので飽きませんね。

日持ちもするため、ご家庭に常備しておくとさまざまな料理に活用できて便利です。

いかがでしたか。

今回はお料理に使ってみましたが、そのまま食べてももちろんおいしいです。小腹がすいたときのおやつとして持ち運ぶのもおすすめです。ぜひ、手軽に鉄分を摂取してみてくださいね。

取材協力/マルハニチロ