「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）

Ｖ奪回の道は閉ざされた。広島は１−６で阪神に完敗し、この日の敗戦で優勝の可能性が完全消滅した。２０１８年にリーグ３連覇を成し遂げて以降、７年連続でのＶ逸決定。先発・森翔平投手（２７）が初回６失点の背信投球となった。新井貴浩監督（４８）は残り試合に目を向けるも、チームは２連敗で５位転落。ＣＳ圏まで３差に開いた。

優勝目前の首位チームの力に圧倒された。浮かれ気分の六甲おろしで揺れる甲子園。大歓声の中で赤いユニホームを着た面々は沈黙するしかなかった。阪神に２０・５ゲームも離されてのＶ逸決定。新井監督は「今は残りの試合も少なくなってきているので、１戦１戦それを全力で頑張りたい」と悔しさにふたをして、前を見た。

この日は先発・森が大誤算だった。１点を先制して迎えた初回のマウンドでいきなり無死二、三塁のピンチを招くと森下に左前へ同点適時打。さらに佐藤輝へ四球を与えた後、大山に左翼席に満塁アーチを被弾。１死も奪うことができずに一気に５点を失った。

その後、投手・大竹にも適時打を浴びて初回だけで６失点。打者１０人の猛攻を食らい、３５分間もマウンドに立たされた左腕は「初回のうちに修正しないと駄目だった。本当に申し訳ないです」と頭を下げた。新井監督も「初回で（試合が）決まってしまった」と擁護できないほどの炎上で６敗目を喫した。

打線も相手先発・大竹の前に得点できたのは初回だけだった。「大量失点したら相手のピッチャーも投げやすくなるので」と指揮官。変幻自在の緩急の前に凡打を重ねていき、大竹には新井政権発足の２３年から１４敗目。政権最大の天敵に封じられて、優勝への道は完全についえた。

「昨年の悔しさを持って目標は当然、優勝、日本一」と意気込んで船出した今季だったが、首位を快走する阪神にはここまで６勝１５敗で大幅に負け越している。若手が多く抜てきされたカープに対し、成熟したチーム力を誇る阪神。力負けの試合も目立った。

チーム打率はここまで巨人、阪神と並んでリーグ１位だが、交流戦明けから１６試合連続で３得点以下に陥るなど、不安定な時期も続いた。さらに「ストロングポイント」と新井監督が語る投手陣もチーム防御率はリーグ５位。昨季までの少ない得点を守り切る勝ちパターンは大幅に減った。

これで中日と入れ替わって５位転落。９月５日のＶ逸決定は新井政権下では最速となった。「全部終わってから振り返りたいなと思います」と話すにとどめた指揮官。阪神はいよいよ優勝マジック３になった。昨年に続き、２年連続で目の前で胴上げを見せつけられることは意地でも避けなければならない。