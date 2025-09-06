ÁÆÉÊ¤¬¶ì¸À¡¢´ó¤»¤é¤ì¤ëDM¤Ï¿·Âçµ×ÊÝ¤Î´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤Î¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¡Ö¤«¤Ö¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×ÍýÍ³ÀâÌÀ
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤»¤¤¤ä¡Ê32¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎSNS¤ËÍè¤ëDM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï²¶¤À¤±¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²¶¤Ë»³¤Û¤ÉÍè¤ë¤Î¤Ï¡ØÁÆÉÊ¤µ¤ó¡¢¤ªÅ¹½Ð¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤ó¤Í¤ó¡¢¼Ì¿¿ÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¡£Ëè²ó¤½¤ì¤ä¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¿·Âçµ×ÊÝ¤Ë¤Ê¡¢¡Ø¥«¥ó¥È¥ó¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´Ú¹ñÎÁÍý²°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Î´ÇÈÄ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡£¡ØÁÆÉÊ¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¤ï¡ª¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÍè¤ë¤ï¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤»¤¤¤ä¤ÏÂçÇú¾Ð¡£ÁÆÉÊ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¥Û¥ó¥Þ¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤±¤É¡¢¤«¤Ö¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¤ä´§¥é¥¸¥ª¤Ç¼«¿È¤Î²¼È¾¿È¤ò¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£