お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が5日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方せいや（32）とともに生出演。男性ブランコの平井まさあき（38）に対して怒りをあらわにした。

霜降り明星の2人はNSC（吉本総合芸能学院）大阪校33期生と同期扱い。同期の小西武蔵は吉本新喜劇所属で、大阪校33期生だけが出演する「33喜劇」を主宰している。2人はその話題で盛り上がった。

過去に「33喜劇」の出演オファーがあった際は日程的に出演はかなわず、ラジオ番組の設定で音声を2人別々で送ったという。そのイベントのMCは同期の男性ブランコの平井と浦井のりひろだった。せいやが「それをフル尺で使ったんやろ？ 編集せずに。めっちゃ長かった、みたいな。みんな袖はける時に『勘弁してくれ〜』って。たこイジられされて」と語ると、粗品は「それで俺がブチ切れたんや」と切り出した。

続けて「フル尺で流す用に出したんや。編集はするなっていう話。俺は盛り上げるために普通30秒とか1分で済ますところを（同期）全員のエピソードをしゃべるみたいな。大サービスしたんや。舞台上にいるやつを聞いて。ビスブラ（ビスケットブラザーズ）とか男ブラ（男性ブランコ）とか小西（武蔵）とかの全員のエピソードをラジオ風にしゃべるっていうのを提出した」と説明した。

さらに「3分はあったかな、5分ぐらいかもしれん。それを小西に提出して。小西がめっちゃ喜んでくれて。『ありがとう』って。俺もこういうところ、ちゃんとお笑いできてよかったなと。現場でもウケてよかってんけど、後半、男ブラの平井が『長いな』みたいな。スカしてきたから許されへんっていう話やねん。あれは許されへんな」と一気に語った。実際の映像で確認したという。

せいやが「平井、ごめん。火をつけてもうた。何か言うもんな、平井の時に」と言うと、粗品は「絶対、平井だけは許されへんし。許されへん、あんなもん。食らってるから言う。腹立ってきた」などと巻き舌でまくし立てた。

せいやが「俺は結構仲良いからな。複雑かもな。友達に言うな」とフォローすると、粗品は「愛ないやつは嫌い！ スカしと腐しは忘れへん」と返答した。

その後、別の話題に移るも、再び話題は平井に。せいやが「平井びっくりしてる。『スカしてないよ〜俺』って」と言うと、粗品は「平井やと思うねんけどな。平井か（ビスケットブラザーズの）きんちゃんやわ。第2候補、きんちゃん。きんちゃん、めっちゃええやつや。平井もええやつやけど」と最後は態度を軟化させていた。