どんな思いでプレーボールの瞬間を迎えたのだろうか。台風15号の影響で東京からの移動が遅れ、敵地大阪でのオリックス戦開始が午後7時半にずれ込んだ日本ハムだ。

その時点で、優勝を争うソフトバンクは楽天を相手に8点の大量リードを奪っていた。さすがに試合開始直前までの得点経過は把握していなかっただろうが、二回までに6点を奪い、勝負を決定付けるように試合を運んでいたことは、多くの選手が知っていたはずだ。

その意味では、負けられない試合が続く日本ハムに対してダメージを与えるには十分過ぎる先制攻撃だった。最終的には今季最多の18安打で11得点。誰しもが気分よく帰路に就いた、といきたいところだが、王球団会長は「明日はさらに気を引き締めないとね」と言葉に力を込めた。油断大敵ということだ。

そんな「さらに気を引き締めて」臨まなければならない一戦の先発マウンドには、自身3連敗中と調子の上がらない有原が上がる。チームの大黒柱として既に10勝はクリアしているが、ここ3戦はいずれも1イニング4失点以上と突然崩れる悪癖が黒星に直結しており、信頼回復につなげる登板としたいところだ。

「チームが勝つ。それだけです。頑張ります」

有原も今回の登板に懸ける思いは強い。優勝マジックがようやく初点灯したチームをさらに勢いづける投球といきたい。 （石田泰隆）