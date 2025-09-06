8月の記録的大雨を受け、熊本市は5日、総額40億4231万円の本年度一般会計補正予算案を発表した。開会中の市議会定例会に追加提出する。水没で車が使えなくなった被災者の日常移動を支援する事業（6千万円）など、独自支援策を盛り込んでいる。

移動支援は、市内を運行する路線バスや、市電を無料で利用できる共通乗車券40枚を被災者や同居家族にそれぞれ交付する。対象は約4千人を想定し、申請や配布方法は検討中という。移動支援事業は緊急を要するとして、補正予算案の議決を待たずに計上済みの事業予算を充てる制度を活用して執行する方向で調整している。

他の独自支援策は、準半壊以上や床上浸水の世帯、重傷者に見舞金1万〜5万円を支給する事業（3350万円）▽被災店舗の消毒費の補助（1200万円）▽被災した店舗の改装や移転に必要な経費補助（500万円）−など。

道路や河川、農地の復旧費用には26億5300万円を計上した。

市は既に、大雨の災害復旧費（1千万円）を含む総額29億8733万円の本年度一般会計補正予算案を市議会に出している。

（藤崎真二）