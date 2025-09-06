大分地方最低賃金審議会（会長・井田雅貴弁護士）は4日夜、2025年度の県内の最低賃金（時給）を81円引き上げ、1035円にするよう大分労働局の秋山雅紀局長に答申した。引き上げ幅は昨年度の55円を上回り過去最高で、熊本の82円に次いで全国2位。県内の最低賃金は初めて千円を突破する。改訂した賃金は例年10月に発効するが、企業の準備期間などに配慮し、来年1月1日に“先延ばし”された。平成以降で初めて9月にずれ込んだ交渉は労使の“痛み分け”となった。

国の諮問機関である中央最低賃金審議会は8月、大分については64円増の目安を示した。交渉が本格化したが、物価高に苦しむ労働者側は引き上げを求める一方、経営者側は雇用や経営への影響を懸念し、折り合えずにいた。

この日の審議会では使用者代表で出席した4人は全員反対したが、労働者と公益の代表計6人が賛成し、答申が決まった。

答申後、労働者代表の二宮研介・連合大分副事務局長は「目安額を超えた賃上げとなり良かった。実際にこの賃金で生活していけるのか検証が必要だ」と語った。使用者代表の藤野久信・県経営者協会専務理事は「非常に厳しい結果。事業者が従業員数を減らしたり、事業継続を諦めたりしないといいが」と懸念した。

発効が来年となったことについては、二宮氏が「金額の上がり幅もあったので決定させてもらった」と譲歩したことを示唆。藤野氏は「せめてもの救い」と話した。

（中野剛史）