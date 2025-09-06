開港50周年を迎えた長崎空港（長崎県大村市）の将来像を考えるシンポジウムが4日、市内であった。燃油代や機材費が高騰する中、空の玄関口としてどう県の活性化に結び付けるかについて有識者らが意見を交わした。

慶応義塾大の加藤一誠教授が基調講演。運航各社が機体を小型化してコストを削減する努力をしているものの、国内線の赤字幅が拡大している現状を説明した。利用促進策として「東京や大阪に入国して長期滞在している訪日客を狙って、空路で長崎に誘致してはどうか」と提案した。

国土交通省航空局の大田圭参事官は、航空業界での脱炭素化の取り組みを紹介。廃食油由来の再生燃料（SAF）を国内生産することで「エネルギーは輸入するものという前提が変わる」と展望した。

パネルディスカッションでは、一般社団法人雲仙観光局や東彼杵町の観光担当者も加わり「観光」の視点から見た空港の役割について話し合った。長崎県産魚の水族館を設ける案や海上空港を生かしたイベント演出などの案も出て、会場を沸かせた。

長崎空港は1975年、大村湾に浮かぶ世界初の海上空港として開業。現在、国内線は東京、大阪、離島便（五島、壱岐、対馬）など9路線、国際線は上海、ソウル便が定期運航している。新型コロナ禍で落ち込んだ乗降客数は昨年度、5年ぶりに300万人台に回復した。

