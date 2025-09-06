九州最後のヤマとなった池島炭鉱（長崎市）を見学する坑内ツアーが、2027年3月末で廃止される見通しとなった。01年の閉山後、市が親会社の三井松島産業（現・三井松島ホールディングス、福岡市）に業務委託し、参加者は国内で唯一、キャップランプ姿でトロッコの乗車体験ができた。5日、廃止に関する条例改正案が市議会定例会に上程された。可決されれば、この国の近代化を支えた地底での労働を知る取り組みに幕が下りる。

市によると、坑内ツアーは16年4月、炭鉱の歴史の継承と観光振興を目的にスタート。トロッコに乗って坑内に入ったり、岩盤に穴を開ける穿孔（せんこう）機を模擬操作したりする内容で、島の元炭鉱マンによる坑内案内も人気を博した。新型コロナ禍の20、21年度を除いて年間3千〜6千人の利用があったという。

昨年2月、ツアーを巡る協議の中で、坑内の安全確保や案内人の高齢化による人材不足などの問題点が浮上した。市は「施設のあり方検討会」を立ち上げ、運営について地元側と協議を重ねてきた。今年4月、廃止の方針を関係者に伝えたという。

池島は西彼杵半島の西方約7キロに浮かぶ離島。1959年に出炭が始まり、2001年11月閉山した。

（貞松保範）