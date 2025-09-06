読者の皆さんに届けている記事一本一本は、労力と費用をかけた知的財産である。本紙に限らず、正当な対価なく無断利用することは著作権の侵害に当たり、許されない。

この「ただ乗り」の問題が生成人工知能（AI）の普及とともに深刻化している。

とりわけ拍車をかけているのが「AI検索」という新しいサービスだ。質問すると、ニュースサイトなどを自動的に巡回して情報を収集し、要約して回答する。

要約に満足すれば、利用者は情報源のサイトを訪れなくなる。いわゆる「ゼロクリックサーチ」により、サイトの運営側は購読料や広告収入を得る機会を損失する。

報道機関も記事を生み出すコストが賄えなければ、国民の知る権利を保障する役割を果たせなくなる。著作権侵害にとどまらない問題だ。

本紙をはじめ多くの新聞社はサイトの入り口に、無断収集をしないよう求めるデジタル文書を組み込んでいる。ただ法的拘束力はない。技術的にも回避可能で、一部の事業者は無視して収集を続ける。

読売、朝日、日本経済の新聞各社は8月、米国の企業を相次いで提訴した。生成AIによる著作権侵害を報道機関が訴えるのは異例だ。

本来、報道機関と事業者は協調関係でありたい。

AI検索は時々、記事の内容を誤って要約して真実のように回答することがある。事業者が誤情報を拡散すれば社会の信用を失い、結果的に収益を減らすことになる。

報道機関も生成AIの可能性を見極めたい。膨大なデータの整理やコンテンツ制作の効率化に活用すれば、記者はより深い取材に専念できる。

質の高い1次情報が増えれば言論空間が豊かになり、AIも信頼できる情報源を得て機能を高められる。共存する道はあるはずだ。

歩み寄りも見られる。事業者の中には、記事を利用して得た収入を報道機関に分配するライセンス契約を結ぶ動きがある。正当な対価設定や情報源の明示など、条件の公平性を注視したい。

混乱の背景には国内における法整備の遅れがある。

生成AIは情報を読み込ませて「学習」すると機能が高まる。2018年の著作権法改正では、学習目的であればネット上の記事や画像を許諾なく利用することを認めた。

当時はAIの開発競争で海外に後れを取り、規制を強められなかった国内事情があったと指摘される。学習と利用の線引きの曖昧さを解消する必要がある。

改正から7年がたち、この間にAI開発は想定以上に進んだ。時代に合った見直しが急務だ。無断収集を拒むサイト内の仕組みに法的拘束力を持たせるなど、政府と国会には迅速な制度整備を求める。

コンテンツの著作権は報道に限らず、音楽や映像など多岐に及ぶ。社会全体の課題として知的財産を守りたい。