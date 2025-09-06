¡Ö¡ôËãÀ¸¼¤á¤í¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ê¤é²ò»¶¤«
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾¤¬²áÈ¾¿ô°Ê¾å½¸¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³ÕÎ½¤«¤é¤â»¿Æ±¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¯¸¢¤ÏÊø²õÀ£Á°¤À¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬²ò»¶¥«¡¼¥É¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¡¢ÅÞÆâ¤Ï¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉûÂç¿Ã¡¢À¯Ì³´±¤ÎÃæ¤«¤éÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·»¿À®¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢ÎëÌÚ³¾Í´Ë¡Áê¤Ï£µÆü¡¢¡ÖÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢ÅÞ°÷¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¹¤¯»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯ÁíºÛÁª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤ÈÈ½ÃÇ¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ËãÀ¸»á¤¬£³Æü¤ÎËãÀ¸ÇÉ¤Î¸¦½¤²ñ¤ÇÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ±ÇÉ½êÂ°¤ÎÎëÌÚ»á¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³ÕÎ½¤«¤é¤Ï½é¤Ç¡¢ÀÐÇË¼óÁêÂ¦¶á¤ÎÊ¿¾ÌÀ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ï¡ÖÇÉÈ¶¤ÎÎÎÂµ¤¬È¯¸À¤·¤ÆÎ®¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È¡¢·ë¶ÉÇÉÈ¶¤ò»Ä¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬ÀèÁÄÊÖ¤ê¤¹¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¡££Ø¤Ç¤Ï¡Ö¡ôËãÀ¸¼¤á¤í¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤â¼¡¡¹¤ÈÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·Í×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö»¿À®¼Ô¤ÏÌ¾Á°¤ò¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö½é¤Ï¾Ã¶Ë¥à¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤À¤ì¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤ËÅ¥Á¥¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤¹¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤È¤Ê¤ë¹ñ²ñµÄ°÷£²£¹£µ¿Í¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÂåÉ½£´£·¿Í¤Î·×£³£´£²¿Í¤Î²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¿¤ÀÀÐÇË¼óÁê¤âºÂ¤·¤Æ»à¤òÂÔ¤Ä¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁíºÛÁª¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ö²ò»¶¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ë¡×¤È¼þÊÕ¤ËÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤¬Àµ¼°·èÄê¤¹¤ëÁ°¤Ë¼Ç¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏµïºÂ¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¹¡£²ò»¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢³ÕÎ½Á´°÷¤Î°ìÃ×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÎëÌÚË¡Áê¤òÈíÌÈ¤·¤Æ¤Ç¤âÆ§¤ßÀÚ¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¿Ê¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ½¡ÃË½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢ËãÀ¸»á¤äÎ¢¶âµÄ°÷¤¬ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÇÉÈ¶¤Î²ò¾Ã¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ê¤ª¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î´´Éô¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹ñÌ±¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤ËÇ¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áªµó¤È¤Ê¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞ°÷¤è¤ê¤â¡¢¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò²æ¡¹À¯¼£²È¤Ï¿´¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ö¥í¥°¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞÆâÀ¤ÏÀ¤È¹ñÌ±À¤ÏÀ¤¬ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎºÇ¸å¤ÃÕû¤ËÅÞÆâ¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£