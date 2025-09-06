「岡山から出んでええ」岡山出身の国際的アーティストが心に留めた父からの言葉
シンガーソングライターの藤井風が、8日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。

2020年にデビューし、その音楽性と歌に込められたメッセージに惹かれ、またたく間に世界中にファンが急増。国際的なアーティストへの道を一気に駆け上がった藤井。現在もワールドツアーの真っ最中で、普段はほとんどテレビに出ることはないが、じっくりと自身を語るトーク番組は初となる。かねてより藤井に興味津々だった黒柳は、ワクワクしながらこの日を迎えたそう。
岡山県の小さな町で生まれ育った藤井は、SNSへの投稿から世に見出されたが、父からは「岡山から出んでええ」と言われていたという。その言葉の真意を心に留め、努力を重ねた思いを語る。
世界的スターになった今も「新しいものを取り入れたい」と多様なジャンル、時代の曲を聴き込んでいるという。
藤井風 ＝テレビ朝日提供
