¡Ú£Õ¡Ý18»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û´Ú¹ñÂåÉ½¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©à¥á¥¸¥ã¡¼ÆþÃÄ£²¥È¥Ã¥×áÉÔºß¤â¡ÄMLBÂ¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥ï¥±
¡ÖÂè£³£²²ó£×£Â£Ó£Ã¡¡£Õ¡Ý£±£¸¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤¬£µÆü¤ËÆáÇÆ¤Ç³«Ëë¤·¡¢£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÁÁÈ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë£´¡½£±¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£²ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë£¶Æü¤Ï´Ú¹ñÀï¡£¤¤¤¤Ê¤ê¶¯Å¨¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¤¬¡¢º£Âç²ñ¤ËÂ¿¤¯µÍ¤á³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£¸å¤Î¤Î¤Ó¤·¤í¤ÏÊÌ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤À¤±¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤âÃÇÁ³¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊý¤¬¾å¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë´Ú¹ñ¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â°ìÌÜÎÆÁ³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¿ÈÄ¹£±£¸£°¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤ÏÅê¼ê¤ÇÀÐ³À¸µµ¤¡Ê·òÂç¹âºê¡á£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡Ë¡¢²¼½Å¸¿µ¡Ê·òÂç¹âºê¡á£±£¸£³¥»¥ó¥Á¡Ë¡¢ÃæÌîÂç¸×¡ÊÂçºå¶Í°þ¡á£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡Ë¡¢ÁáÀ¥ºó¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡á£±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î£´¿Í¡£Ìî¼ê¤Ç¤ÏÆ£¿¹³¤ÅÍ¡ÊÌÀÆÁµÁ½Î¡á£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡Ë¡¢º£²¬ÂóÌ´¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡á£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡Ë¡¢Àî¸ýÁó²¢¡Ê¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡á£±£¸£³¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î£³¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï£²¿Í¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´°÷¤¬£±£¸£°¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡£ÂÎ½Å¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬£¸£°¥¥í°Ê¾å¤Çà¥×¥íÊÂ¤ßá¤ÎÂÎ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â£Í£Ì£Â¥¹¥«¥¦¥È¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö£±£¸¡×¤òÇØÉé¤¦ËÌ°ì¹â¤Î£³Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥óÅê¼ê¤À¡££±£¸£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¹£µ¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ÇºÇÂ®¤Ï£±£µ£·¥¥í¡££²£°£±£·Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÆâÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÄ¶¤¨¤ë°ïºà¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë´Ú¹ñ¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Î£Ë£Â£ÏÆþ¤ê¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áá¤¯¤â¾ÍèÅª¤Ê³¤³°Ä©Àï¤â¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤ò¾å²ó¤ë¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Ê¤Î¤¬£±£¹£´¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¸¥¥í¤ÎÂç·¿º¸ÏÓ¡¢¥Ï¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¥ó¡Ê³ø»³¹â¡Ë¤À¡£ºÇÂ®¤¬£±£µ£°¥¥í¤ËÇ÷¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹ÂÇ¤âÂÇ¤Æ¤ë³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Î¹â¹»µå³¦¤Ç¤Ï¡Ö³ø»³¤ÎÂçÃ«¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÆóÅáÎ®Áª¼ê¡£ÅêÂÇ¤Ç¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£²Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤ÏÁá¤¯¤â¹â¹»Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÀ¤Âå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î°ì¿Í¤ÇÅê¼ê·óÍ··â¼ê¤ÎÆóÅáÎ®±¦ÏÓ¡¢¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê¸÷½£¹â¡Ë¤¬£µ·î¤Ë¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È·ÀÌó¶â£±£²£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£·£´£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢ÔýÃé¹â¤Î¥à¥ó¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤â¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþÃÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ£Õ¡Ý£±£¸¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥Þ£²¿Í¤¬ÉÔºß¤Ç¤â¡¢£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ø¿´¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥×¥íÍ½È÷·³¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëº£Âç²ñ¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£