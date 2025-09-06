ＬＬＰＷ−Ｘの井上貴子が、団体エースのNØRIに猛ゲキを飛ばした。神田明神ホール大会（１８日）に向けた記者会見が５日に同所で開かれ、メインではNØRI＆貴子が堀田祐美子（Ｔ―ＨＥＡＲＴＳ）＆Ｃｈｉ Ｃｈｉ（エボリューション）と激突することになった。

会見ではＮØＲＩが「ＲＩＺＩＮのリングの上で戦う堀田さんの姿を見て感動、感銘を受けたので、今回戦えるのは楽しみ。全部ぶつけたい」と大レジェンドとの対決に意気込んだ。

一方の貴子は対戦する堀田組よりもパートナーのNØRIに対して愛のムチ。「何回もメインで挑戦させてもらっている神田明神で、なかなか結果を出せない。もっとちゃんとやらないといけないことがある」と言い放った。

普段は優しい大先輩に何があったのか。貴子は「自分の団体の選手だからもちろん、かわいいです。今まではコンプライアンスもあって、オブラートに包んで伝えてきたけど、変わらないと。堀田選手から『ＮØＲＩは殻を破れていない』と言われて、それは私たちの指導にかかわることだから」と厳しさへの方向転換の理由を語った。

団体のエースを担うNØRIだからこそ、さらに突き抜けてほしい思いがある。「練習だってものすごくする努力家で、身体能力も恵まれている。だからこそ、もっと見ている人の心を動かすほどの戦うスピリット、感情を出せよ、と。先輩は胸を借りる生き物じゃないんだよ。先輩は食うものなの。食っていかないと！」と、全日本女子（全女）時代を生き抜いてきた経験から、先輩でもレジェンドでも遠慮なく狄い物瓩砲任る気概を求めた。

NØRIは大レジェンドの言葉に「ただただ悔しいです。でも、変われるかどうか本当に自分次第」ときっぱり。先輩の熱い思いに応えるつもりだ。