¡Ú¹Åç¡Û¶âÍËÆü¤Ë¤È¤³¤È¤óÊ¬¤¬°¤¤¸¶°ø¤Ï¡©¡¡¿¹²¼Äª¿Î¤Î¾¡¤Á±¿¤Î¤Ê¤µ¤È¤Ïà°ã¤¦ÍýÍ³á¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡£ÖÌÜÁ°¤Î¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤Ë°ÕÃÏ¸«¤»¤é¤ì¤º¡½¡½¡£¹Åç¤Ï£µÆü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£±¡½£¶¤ÇÇÔ¤ì¡¢£Ã£Ó·÷Æâ£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤â£³¤Ë¹¤¬¤ê¡¢£µ°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÇÔÀï¤Ç¥ê¡¼¥°£Ö¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¡£»î¹ç¸å¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡Öº£¤Ï»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´Éô½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¤Þ¤À£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤¹¤â¤Î¤Î¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°£Ö¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºº£µ¨£±£²£²»î¹çÌÜ¤Ç¼Ú¶â£¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Îà½ªÀïá¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¡Ö½µËö¡×¤Ë¼å²á¤®¤¿¡£ÆÃ¤Ë¶âÍËÆü¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÇÔÀï¤â´Þ¤á£¹¾¡£±£³ÇÔ¡£ÌÚÍËÆü¤Î£µ¾¡£¹ÇÔ£²Ê¬¤±¤ÈÊÂ¤Ó¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹£´¡×¤Ï¡¢ÍËÆü¤´¤È¤ÎÉé¤±±Û¤·¤Î¿ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂ¿¡£ÅÚÍËÆü¤â£¹¾¡£±£²ÇÔ£±Ê¬¤±¤ÈÊ¬¤¬°¤¯¡ÖÌÚ¡¦¶â¡¦ÅÚ¡×¤Ç¼Ú¶â¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë½µËö¥«¡¼¥É½éÀï¤Î¶âÍËÆü¤Ï£··î£±£±Æü¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤òº£µ¨³«ËëÅê¼ê¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¸åÈ¾Àï¤«¤é¤Ï£²Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤Î¹âÂÀ°ìÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤ä¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬Â÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö½é¤Ï¥¨¡¼¥¹µéÆ±»Î¤Î´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ë½µËö¥«¡¼¥É¤Î½éÀï¤Ï¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤ÎÀÜÀï¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¤¿¤á¡¢ËÉ¸æÎ¨£²ÅÀÂæ¤Ê¤¬¤é£¶¾¡£±£´ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹²¼¤Î¾¡¤Á±¿¤ÎÌµ¤µ¤ËÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éºÇ¶á¤Ç¤ÏµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¡Öº¬ËÜÅª¤Ë¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²ÐÍË¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£¶âÍË¤Ï¥Ó¥¸¥¿¡¼¤«¤é¤Î°ÜÆ°¥²¡¼¥à¤«¡¢ËÜµòÃÏ¤«¤éÅ¨ÃÏ¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î¤É¤Á¤é¤«¡£¥¦¥Á¤Î°ÜÆ°¤¬¥¥Ä¥¤¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢º£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¤Í¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤è¤¦¤Ëà°ã¤¦¸¶°øá¤Î²ÄÇ½À¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¿¹²¼¤¬¶âÍËÆü¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢£··î£±£±Æü¤Þ¤Ç¡£¤½¤Î¸å¤â¶âÍË¤ÏÊ¬¤¬°¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð²Æ¾ì¤Î¶âÍËÆü¤â£··î¤¬£±Ê¬£³ÇÔ¡¢£¸·î¤Ï£²¾¡£³ÇÔ¡¢¤³¤Î£¹·î¤â·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¹õÀ±È¯¿Ê¡£Ê¿Æü¥«¡¼¥É¤Î½éÀï¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÐÍËÆü¤Ïº£µ¨ÄÌ»»¤Ç£¸¾¡£¸ÇÔ£²Ê¬¤±¤Î£µÊ¬¤ÎÀ±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤ËÌÚ¡¢¶â¡¢ÅÚ¤Î°ÜÆ°¤¬È¼¤¦»î¹çÁ°¸å¤Ë¤ª¤±¤ëÍËÆü¤Î¡ÖÊ¬¤Î°¤µ¡×¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤¬É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£