µÜºê¸¬²ð»á¡¡ÀÐÇË¤ª¤í¤·ºÆ²ÃÂ®¤ÎÇØ·Ê¤ËÁíºÛÁª¤á¤°¤ë»áÌ¾¸øÉ½¡ÖÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡£µÕ¤Ë²Ð¤òÅÀ¤±¤¿¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤¬¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¹â¤Þ¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ø¤ÎàÂà¿Ø´«¹ðá¤È¤â¸À¤¨¤ëÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¹ß¤í¤·¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤¹¤ëµÄ°÷¤ËÂÐ¤·½ðÌ¾¡¢²¡°õ¤·¤¿°Õ»×³ÎÇ§¤Î½ñÌÌ¤ò£¸Æü¤Þ¤Ç¤ËËÜ¿Í¤¬Äó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£»¿À®¤·¤¿µÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»áÌ¾¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£µÆü¤ËÎëÌÚ³¾Í´Ë¡Áê¤¬£Ø¤Ç¸½Ìò³ÕÎ½¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£µÜºê»á¤Ï¡Ö³ÕÆâ¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¡£
¡¡»²±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï»Ù»ýÎ¨¤¬²óÉü¡£¤·¤«¤·µÜºê»á¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¥±¥¸¥á¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÍè¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¼¤á¤ë¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¤ÏÀ¤¬ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¼¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤¦Íý¶þ¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢Áªµó¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡©¤Ã¤ÆÏÃ¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÁªµó¤Ï¹ñÌ±¤ÎÁí°Õ¡£Áªµó¤ÇÉé¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬»¿À®¤·¤¿µÄ°÷¤Î»áÌ¾¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¡ÖÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ò¤ë¤ó¤À¤éÀ¯¼£²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£µÕ¤Ë²Ð¤òÅÀ¤±¤¿¡×¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê»á¤Ï¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÁªµóÊý¼°¡£ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§ÅêÉ¼¤ò´Þ¤á¤¿¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¼°¤«´Ê°×·¿¤Ç¡Ö·ë²Ì¤¬Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´Ê°×¼°¤Ç¤ä¤ë¤È¾®Àô¤µ¤ó¡£¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£Á°²ó¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£