¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û£Ó¡¦¥¥Ã¥É 10¼þÇ¯¶½¹Ô¤ËÈë¤á¤ë»×¤¤¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥ó¾å¤¬¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯µÇ°¶½¹Ô¡Ê£±£°·î£²£°Æü¡¢¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤ËÈë¤á¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Çò¸×¤Ï¡Ö¥¥Ã¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´íµ¡°ìÈ±¡ª¡©¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Æ±Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¢¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Î¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¥Ã¥É¤È¥È¥ê¥ª¤ò½é·ëÀ®¤¹¤ë¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡Ö°ì½ï¤ËÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Èà·»á¤ÈÊé¤¦£²¿Í¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Çò¸×¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤¸¤ãÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤À¤³¤Î£³¿Í¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦Æ®¼Â¸½¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÃÄÂÎ¤òÄ¶¤¨¤Æ£³Áª¼ê¤¬Íí¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Áª¼ê¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¿·¤·¤¯¸«¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÎÃæ¤Çº£¤½¤ì¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤â¹¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥É¥é¥²¡¼¤µ¤ó¤Ê¤ê¿·ÆüËÜ¤µ¤ó¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ó¥Ð¥ó¾å¤¬¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡µÇ°¶½¹Ô¤Î³«ºÅ¤Î¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢ºòÇ¯£¶·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤ÎÆÃÊÌ¶½¹Ô¡Ö¥Ç¥¹¤Ú¡¦¥¤¥ó¥Ó¥¿¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¡Ê¸å³Ú±à¡Ë¤Ø¤Î»²Àï¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤í¤¤¤íµÛ¼ý¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë²¿¤«¤ò»Ä¤¹¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¤Ïº£Ç¯£µ·î¤Ë¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤È°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¶½¹Ô¤òÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤¬¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î£²¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢£²¿Í¤À¤«¤é¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡£»ä¤Ï¤ªº×¤êÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¾®µ¬ÌÏ²ñ¾ì¤òÁª¤ó¤À°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£¶Æü²£ÉÍÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤ÏÊÝ»ý¤¹¤ë¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¤Î£Ö£¶Àï¤Ç°ðÍÕ¤È¤â¤«¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤ÇËÉ±Ò¤·¤Æ¡¢£±£°¼þÇ¯¤ò¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¬¾¡¤ÎÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£