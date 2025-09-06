米１０年債利回り急低下 米雇用統計が利下げ期待と景気後退への懸念を高める＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り急低下 米雇用統計が利下げ期待と景気後退への懸念を高める＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:37）（日本時間05:37）

米2年債 3.511（-0.077）

米10年債 4.082（-0.079）

米30年債 4.765（-0.089）

期待インフレ率 2.376（-0.014）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは急低下。一時４．０６％まで低下する場面も見られた。この日発表の８月の米雇用統計が弱い内容となったことで、ＦＲＢの利下げ期待とリセッション（景気後退）への懸念を高めた。



短期金融市場では今月の利下げの確率を完全に織り込んだほか、９月を含めて年内３回の利下げの確率を８０％超まで引き上げている。一部からは、９月の０．５０％ポイントの大幅利下げの可能性も指摘されていた。



２－１０年債の利回り格差は＋５７（前営業日：＋５７）と変わらず。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

