ズバリ、好きな野菜はどれ？＜回答数 12,633票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第279回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ズバリ、好きな野菜はどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:ズバリ、好きな野菜はどれ？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
子供も喜ぶ 肉じゃが 簡単人気の献立 ほっくりおいしい
【材料】（4人分）
ジャガイモ 4~5個
牛肉(こま切れ) 250g
玉ネギ 1.5個
ニンジン 1/2本
サヤインゲン 12本
塩(ゆでる用) 小さじ 1
しらたき（糸コンニャク） 小 1袋
だし汁 1000ml
サラダ油 大さじ 2
<合わせ調味料>
酒 大さじ 4
みりん 大さじ 4
砂糖 大さじ 5
しょうゆ 大さじ 4
【下準備】
1、ジャガイモは皮をむいて2〜4つに切り、できたら面取りする。水に放ってからザルに上げる(面取りで取った部分も残しておく)。
2、牛細切れ肉が大きい場合は食べやすい大きさに切る。
3、玉ネギは、幅1cmのクシ切りにする。
4、ニンジンは皮をむいて、幅8mmの半月切りにする。
5、サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、塩ゆでして長さ2cmに切る。
6、糸コンニャクは水気をきって、食べやすい長さに切る。鍋にたっぷりの水と一緒に入れて煮立ったら1分ゆで、ザルに上げ水洗いして水気をきる。
7、＜合わせ調味料＞の材料をよく混ぜ合わせる。
【作り方】
1、鍋にサラダ油を熱し、玉ネギがしんなりするまで炒め、牛細切れ肉を炒める。
2、牛細切れ肉の色が変わったら、ジャガイモ、ニンジン、糸コンニャクを加えて炒め合わせる。全体に油がまわったら、ひたひたのだし汁を加える(ジャガイモの面取りで取った部分も加える)。
3、煮立ったら弱めの中火にし、アクを取りながら10分位煮る。ジャガイモに竹串が少し刺さる位になったら、＜合わせ調味料＞を加える。
4、時々混ぜながら、煮汁が少なくなるまで20〜25分煮る。最後にサヤインゲンを加えてひと混ぜし、火を止め、器に盛り分ける。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ズバリ、好きな野菜はどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:ズバリ、好きな野菜はどれ？
・「ズバリ、好きな野菜はどれ？」の結果は…
・1位 … トマト 35%
・2位 ジャガイモ 27%
・3位 玉ネギ 21%
・4位 ブロッコリー 17%
※小数点以下四捨五入
12,633票
・2位 ジャガイモ 27%
・3位 玉ネギ 21%
・4位 ブロッコリー 17%
※小数点以下四捨五入
12,633票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
子供も喜ぶ 肉じゃが 簡単人気の献立 ほっくりおいしい
【材料】（4人分）
ジャガイモ 4~5個
牛肉(こま切れ) 250g
玉ネギ 1.5個
ニンジン 1/2本
サヤインゲン 12本
塩(ゆでる用) 小さじ 1
しらたき（糸コンニャク） 小 1袋
だし汁 1000ml
サラダ油 大さじ 2
<合わせ調味料>
酒 大さじ 4
みりん 大さじ 4
砂糖 大さじ 5
しょうゆ 大さじ 4
【下準備】
1、ジャガイモは皮をむいて2〜4つに切り、できたら面取りする。水に放ってからザルに上げる(面取りで取った部分も残しておく)。
2、牛細切れ肉が大きい場合は食べやすい大きさに切る。
3、玉ネギは、幅1cmのクシ切りにする。
4、ニンジンは皮をむいて、幅8mmの半月切りにする。
5、サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、塩ゆでして長さ2cmに切る。
6、糸コンニャクは水気をきって、食べやすい長さに切る。鍋にたっぷりの水と一緒に入れて煮立ったら1分ゆで、ザルに上げ水洗いして水気をきる。
7、＜合わせ調味料＞の材料をよく混ぜ合わせる。
【作り方】
1、鍋にサラダ油を熱し、玉ネギがしんなりするまで炒め、牛細切れ肉を炒める。
2、牛細切れ肉の色が変わったら、ジャガイモ、ニンジン、糸コンニャクを加えて炒め合わせる。全体に油がまわったら、ひたひたのだし汁を加える(ジャガイモの面取りで取った部分も加える)。
3、煮立ったら弱めの中火にし、アクを取りながら10分位煮る。ジャガイモに竹串が少し刺さる位になったら、＜合わせ調味料＞を加える。
4、時々混ぜながら、煮汁が少なくなるまで20〜25分煮る。最後にサヤインゲンを加えてひと混ぜし、火を止め、器に盛り分ける。
(E・レシピ編集部)