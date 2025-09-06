◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ―１８ 野球ワールドカップ ▽１次ラウンド 日本４―１イタリア（５日・沖縄セルラー那覇）

第３２回Ｕ―１８Ｗ杯が開幕。世界一連覇を目指す高校日本代表はイタリアとの初戦に４―１で白星発進した。先発した１４９キロ右腕・森下翔太（創成館３年）が６回途中を１失点と好投。打線は同点の６回２死満塁、敵失が重なり３点を勝ち越した。だが５安打止まりで、高校日本代表で臨んだ０４年以降の同大会の開幕戦では、１９年スペイン戦の６安打を下回り最少スタートとなった。６日は強敵・韓国と対戦。左腕・末吉良丞（沖縄尚学２年）が先発する。

琉球の風に吹かれ、森下が那覇のマウンドで躍動した。この日最速１４３キロのストレートを軸に、スライダーやカーブも織り交ぜ、２回１死からは５者連続Ｋと奪三振ショーが止まらない。５回１／３を４安打１失点、８Ｋ。制球力が際立ち、無四死球で開幕投手の重責を果たした。

「気持ちで負けないように。自分の投球でいい流れを持ってこようと思っていました」。史上初のナイター開幕となった今夏の甲子園開幕戦・小松大谷戦では、毎回１３Ｋ＆無四死球で完投勝利。夏の甲子園開幕戦で先発した投手が、Ｕ―１８Ｗ杯、Ｕ―１８アジア野球選手権の高校日本代表の開幕投手を務めるのは史上初だった。７８球で任務を全うした。

遠い親戚には２３年の前回大会で高校侍の正ショートとして世界一の原動力となり、ＭＶＰに輝いた緒方漣（横浜―国学院大２年）がいる。８月３１日、大学侍との壮行試合では初めて会い、記念写真を撮った。「頑張れよ」と激励され、気合がみなぎった。ほとばしる闘志を白球に込め、力投した。

この夏、阪神外野手と同姓同名で注目を浴びた。憧れは藤川球児監督の現役時代のような火の玉ストレート。「自分の力でも世界に通用すると分かった」。日の丸を背負い力投する姿は、１７０センチの身長よりも大きく見えた。（加藤 弘士）