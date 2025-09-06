お笑いタレントの有吉弘行が５日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。同じタイミングでケガをした共演のマツコ・デラックスと“ケガ談義”に花を咲かせる一幕があった。

足の小指を骨折した有吉と腰を亜脱臼したマツコ。羽田空港でタクシーを降りた際に発症。４０分以上にわたって動けなくなったマツコをからかった有吉だったが、マツコも「あんた、人のこと、おじいさんかおばあちゃんみたいに言ってるけど、あんたも今、それ、むき出しじゃないですか？」と、有吉の裸足の患部に包帯を巻き、サンダルを履いて出演している状況にツッコミ。

この言葉に苦笑した有吉は「体の車幅がもう分からなくなって。ソファーに小指引っかけて股裂き。バキーッって」と自身の手で小指があらぬ方向に曲がった瞬間を再現した。

ここでマツコが「だからさ。手で再現すると、こうやって折られてるのと一緒だからね」と指割きにあった状態を再現。この言葉に有吉は「本当、そう。拷問。バキーッて」と歯を食いしばった表情で口にした。

マツコが「でも、かわいそうと思う反面、ちょっとうれしい。同じタイミングでやっていただいて」と言うと「ホントだね」とうなづいた有吉。「しかも、坂上忍さんまで。手ついちゃって脱臼骨折」と同時期に坂上忍も転倒した際に地面に手をつき、肩を脱臼骨折したことに触れると、マツコは「象徴的な３人ですよ。１０年くらい前に死にかけていたテレビを救った３人ですよ。それが本人が死にかけてるっていう…。これはもう私、呪いだと思うのよ」と発言。

この言葉に大きくうなづいた有吉は「本当。ああいう売れ方をしたら１０年後に、こういうバチが当たるっていう…。悪魔との契約でね。『１０年後、骨折れてもいいな？』『ハイッ！』っていう」と口にすると、マツコも「本流じゃないことをやった３人がバチ当たったのよ」と分析していた。