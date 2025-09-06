佐久間大介＆日村勇紀、“現実”を舞台に展開するゲームに夢中に！「なんか（日村さんに）めっちゃ刺さってる！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。9月6日の放送では、新感覚謎解きゲームを生み出すクリエイター集団「第四境界」をふたりが深掘りする。

■日村勇紀「だってこれがさ、これからゲームが始まるんだよ！」

第四境界は「ARG」（代替現実ゲーム）を制作するクリエイターチーム。コアなファンから人気を博している「リアル脱出ゲーム」が“会場に出向き、用意された非日常の世界に入り込む”ものだったのに対し、第四境界が生み出すARGは“現実”そのものを舞台に展開される。

プレイヤーはその現実を舞台にした作品の中で物語を動かしていく。つまり、単なる“没入”にとどまらず、日常をじわじわと“侵蝕”してくるような、これまでにない体験型ゲームとなっている。

第四境界の説明を聞き、興味津々な様子の日村を見て、佐久間は「すごいっすね、なんか（日村さんに）急にめっちゃ刺さってる！」とうれしそう。手元に届いた謎解きアイテムの“財布”を手に取り、「だってこれがさ、これからゲームが始まるんだよ！」と日村は声を弾ませる。

■「第四境界」の総プレイヤー数は120万人超え！

そんな前代未聞の新感覚の謎解きゲームを作る今回の推し、第四境界の魅力を教える“おしつじさん”は、第四境界の奇想天外な作品にすっかりハマっているという声優の愛美と、第四境界のゲーム実況動画を投稿している鯱子が担当。

財布やカレンダーを使った謎解きゲームを生み出し、大ヒットを飛ばす第四境界。始動してから1年で総プレイヤー数は120万人超え。1周年イベントでは、約13万人のファンが殺到したのだとか。

番組では、実際に第四境界のゲームに挑戦しながら、

(1)「前代未聞！謎解き体験型ゲームの進め方」

(2)「常識を覆す！ ゲームの売り方」

(3)「サクヒムどハマり！ “人の給与明細”ゲームを体験！」

という3つのポイントを解説。

第四境界のゲームは、人の財布や人の給与明細という、普段見てはいけないようなものを覗くスリル、そして好奇心が原動力になっている。そのため、一般的なゲームのように強い誘導や明確な指示はなく、自分のペースで物語を解き明かしていけることが大きな特徴となっている。

謎解きに翻弄されながらも好奇心を掻き立てられ、どんどん夢中になっていくふたり。果たして第四境界は、佐久間と日村の“推し”になったのか…？

■番組情報

日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

09/06（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信を実施

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

