

筆者がベトナムを旅したとき、多くの観光客が履いていたのは〈On〉のシューズだった。なぜ人気なのか、その理由を探る（写真：今井康一撮影）

軽さや快適性から「街履き」としても市民権を獲得

近年、欧州発の次世代シューズブランドの躍進が、一見進歩的なようで実は旧態依然としていたスニーカーシーンに大きな波紋を呼んでいる。

メジャーからマイナーまで、あらゆる競技をサポートする旧来の巨大グローバルスポーツブランドは、現役アスリートからのフィードバックを受けて開発されるハイテクノロジーモデルにとどまらず、日常的なファッションやライフスタイルにまで市場を広げてきた。

その結果、街中に80年代や90年代にデビューした往年の復刻モデルがあふれ返り、テクノロジーの向上によって進化し続ける競技用と、ファッションとして街履きできるいわば“スニーカー”を異なるカテゴライズで展開するに至っている。



とはいえ本来なら、優れた履き心地や負荷の軽減といった先端テクノロジーこそが、ランニング、サッカー、バスケットなど特定の競技に特化したスポーツシューズの本分だ。

アスリートほどの激しい運動ではないにせよ、日常的なワークアウトにも難なく対応できてこそ、その本分をまっとうしていると言える。

さて、近年躍進を続けるのは〈On（オン）〉や〈HOKA（ホカ）〉、スキー靴を端緒に山行やトレイルランニングに根ざした〈SALOMON（サロモン）〉だ。〈On〉はスイス、〈HOKA〉と〈SALOMON〉はフランスで誕生した。



ランニングやフィットネスに特化した欧州発新興ブランドの〈On〉（写真：今井康一撮影）



トライアスロンやトレイルランニングで絶大な支持を集める〈HOKA〉（写真：今井康一撮影）

こうした欧州発のスポーツシューズブランドからは、トレンドやファッション以上に、履く人のパフォーマンス向上や快適性へのこだわりがしっかりと見て取れる。



絶妙な色使いが人気の〈SALOMON〉（写真：編集部撮影、後述店舗の商品ではない）

スポーツシューズの本分を妥協なく追求しながらも、その軽さや優れた履き心地が次第に街履きとしても評価され、ランニングやフィットネスといったカテゴライズを超えて広く一般市場へと浸透していった。

潮目が変わったのはコロナ禍だった

そんな新興勢力の動きにいち早く着目し、コロナ禍以前の2016年より専門店となる「スポーツマリオ ラン＆フィットネス」を運営するスポーツセレクトショップ、スポーツマリオの取締役営業本部長・菅原孝夫さんはこう振り返る。



スポーツマリオ ラン＆フィットネス 新宿郄島屋 スポーツ・メゾンにはスポーツシーンだけでなく、日常で履くシューズを求める顧客も多く来店する（写真：今井康一撮影）

「〈On〉や〈HOKA〉といったブランドを、われわれはかねて“プレミアムランニング”と位置づけています。エントリーモデルでも約2万円、中堅モデルとなると4万円弱するものもあり、いわゆるスニーカーのボリューム層にあたる10〜20代のユーザーにとっては、当然ハードルの高い価格帯でしたから、私たちはわかりやすく“脱部活”というスローガンを掲げてスタートしています。

とはいえ、当初はほとんど売れなかったんですね（笑）。そんな厳しい潮目が変わったタイミングが、奇しくもコロナ禍でした。出社率が激減し、テレワークの影響もあってビジネス層の服装がよりカジュアルに変化し、足元も革靴ではなく、スニーカーが選ばれるようになっていきました。

そんな流れと見事に共鳴したのが〈On〉や〈HOKA〉に代表される欧州発のプレミアムランニングブランドだったのです」

それらの存在を世に知らしめるにあたり、各国のアーリーアダプター、SNSを駆使したインフルエンサーたちの影響も間違いなく一役買っていた。とくに〈On〉に関しては、ブランド名さえ知らないものの、存在自体はうっすら認識しているという読者も少なくないだろう。

さらにその躍進を決定的にしたのが、コロナ禍が収束した2021年以降。来日する観光客たちのインバウンド消費によって加速していった。



スポーツマリオ ラン＆フィットネス新宿店では、コロナ禍以前より〈On〉をほぼフルラインナップ展開している（写真：今井康一撮影）

「多店舗展開する同業態でも最も都市部に位置する新宿店に限っては、今なお80％以上のお客様が海外観光客の方です。当初はお一人で48足もお買い上げいただいた例もありました。現在は1人5足までの制限を設けていますが、それでも土日のたった2日間で他店の1カ月分相当の売り上げを叩き出すこともありますし、依然として高い需要を維持しています。

日本を訪れる観光客の方々は、それなりに旅慣れた方も多く、彼らにとっては、もはやランニング目的ではなく、旅用や日常使いとして浸透しているように映りますね」



菅原孝夫（すがわら たかお）／スポーツマリオ 取締役 営業本部長。スポーツショップの中でもいち早く自社ECを展開したスポーツマリオにて、さまざまな業態を仕掛けてきた功労者の1人（写真：今井康一撮影）

確かに当取材の数カ月前に筆者が訪れたベトナム・ハノイの街を行き交う欧米観光客のほぼ全員が〈On〉を履いていた。

そもそも同ブランドは、スイス出身のオリヴィエ・ベルンハルトなるアスリートによって2010年に設立された。一体型ソールの成形技術の進歩も相まって優れた軽量化を実現し、母国スイスをはじめ、アメリカ、日本のランニング市場において成長率1位を獲得している※1。

なぜ価格が高くても売れるのか？

フランス発祥の〈HOKA〉も2名の現役アスリートによって設立され、トライアスロンやトレイルランニングといったフィールドで絶大な支持を集めた。その後、アメリカの巨大シューズ企業〈デッカーズ アウトドア コーポレーション〉に買収され、世界的な急成長を果たしている。

「最たる魅力は、やはりテクノロジーにあると思います。まず何より軽く、クッション性にも優れている。今では多くのブランドから展開されている“厚底”のパイオニアもほかならぬ〈HOKA〉でしたし、本来アスリート向けに開発された先進テクノロジーが日常使いにまで浸透していった結果だと思うのです。

当初はその出自からアスレジャー※2の文脈で語られがちでしたが、今やスポーツブランドだけでなく、一般的なファッション量販でもアスレジャー由来の素材や機能を取り入れるのが当たり前の時流にあります」

価格が高くても人々が買う理由とは何だろうか。

「機能性が伴っていることだけではなく、日常使いのシーンだとファッショナブルかどうか、かっこいいかどうかで選ばれるかが決まります。その点、人気が爆発したことで魅力的なブランドだということが浸透し、高くても指名買いされるようになったのです」

ハイブランドとのコラボも躍進の要因

では、売れ筋はどのあたりだろうか。

〈On〉〈HOKA〉からメンズ、ウィメンズそれぞれ1足ずつピックアップしてもらった。



左／ブランドを代表するアイコンモデル〈クラウド6〉ウィメンズ仕様 \18,700

右／ロードランニングに特化したハイパフォーマンスモデル〈クラウドモンスター2〉メンズ仕様 \23,100（写真：今井康一撮影）



左／ワイドやエクストラワイドなど豊富なワイズ展開も魅力も定番モデル〈クリフトン10〉メンズ仕様 \19,800

右／ジョギングなど日常的なワークアウトに向けて開発された〈ボンダイ9〉ウィメンズ仕様 \24,200（写真：今井康一撮影）

実は、有名なハイブランドとのコラボも、こうしたシューズの人気を加速させる要因となった。

「〈SALOMON〉は〈マルタン・マルジェラ〉の派生レーベル〈MM6〉、〈On〉も〈ロエベ〉といったメゾン系のハイファッションともコラボレーションしています。そういった他フィールドへのアピールも躍進の後押しになったと。これまでは、いわゆるスニーカーシーンやマニアックなマーケットとは異なる文脈で語られがちでしたが、今後は徐々にそういった垣根をも超えていく、もしくはすでに超えつつあると考えていますね」

こうした新興シューズブランドは、旧来のスニーカー市場に大きな変化をもたらしてきた。競技向けだった最先端のテクノロジーを日常使いにまで浸透させ、ファッションアイテムとしての地位を確立。

カジュアル化やインバウンド需要、ハイブランドとのコラボなどを通じて、注目度が高まってきている。ライフスタイルを彩る存在としてのシューズが、これからどのように進化していくのか楽しみだ。

