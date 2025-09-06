武蔵（櫻井翔）が大和（菊池風磨）と共闘！『放送局占拠』第8話で座敷童の正体が明らかに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻井翔が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『放送局占拠』の第8話が、9月6日に放送される。このたび、あらすじと場面写真が公開された。

■ついに座敷童の正体が明らかに

冷凍庫に閉じ込められ気を失った大和（菊池風磨）は、間一髪で武蔵（櫻井翔）と天草（曽田陵介）に助けられ、一命を取り留めた。護送された大和は、「伊吹（加藤清史郎）は大勢の命を奪おうとして危険だ」と警告。伊吹を止めるため武蔵は大和と共闘することを決める。一方、大和が死んだとだまされている般若・伊吹は、ある目的に向かって動き出す。

スタジオには俳優で内閣官房長官・式根泰山の息子 式根潤平（山口大地）が呼ばれ器具に拘束され…。伊吹は武蔵にすべての始まりとなった闇を明らかにしろと迫る。そして、ついに座敷童の正体が明らかに最後には“ありえない”結末が。

■第8話あらすじ

【速報】武蔵刑事と青鬼、共闘。犯行メンバー『座敷童』判明か

「伊吹を止めるぞ、俺とおまえで」――。武蔵（櫻井翔）は般若・伊吹（加藤清史郎）の暴走を止めるため、宿敵である青鬼・大和（菊池風磨）と共闘。大和を監禁場所から間一髪救い出すと、伊吹の目を盗んで指揮本部に留置し、「知ってること、全部話せ」。武蔵の追及に、大和は「おそらく座敷童は今、放送局内に潜り込んでいます」。妖のひとりである座敷童は、放送局内すべての場所に出入りできるマスターキーを握っている。その鍵を奪い取れば、人質解放の糸口になる…！ 武蔵は座敷童を炙り出すため、秘策を打ち出すが…。

そんな中、伊吹が次なる要求を武蔵に突き付ける。官房長官の息子・式根潤平（山口大地）の闇を2時間以内に暴け――。間に合わなければ、潤平の頭蓋骨をあらたな装置が襲う…。武蔵と大和は、妖が残したヒントを頼りに、すべての始まりとなった闇に迫る。座敷童は一体誰だ!? 妖を生み出した“始まりの闇”とは――!?

■リアル企画「妖（あやかし）お面ぬりえ」実施中

番組サイトでは、解禁された妖のお面が無料ダウンロードできる。ダウンロードしたデータをA4サイズの紙に印刷して厚紙に貼り、好きな色を塗って妖お面を作ろう。色を塗ったお面は 「#放送局占拠ぬりえコレクション」をつけてSNS投稿しよう。

■番組情報

日本テレビ『放送局占拠』

毎週土曜 21:00～

出演：櫻井翔 比嘉愛未 加藤清史郎 曽田陵介 ぐんぴぃ 齊藤なぎさ 山口大地 真山章志 亀田佳明 北代高士 吉田芽吹 宮部のぞみ 吉田帆乃華・瀧内公美・ソニン / 入山杏奈 柏木悠 芝大輔 瞳水ひまり 駿河太郎 ともさかりえ / 高橋克典 / 片岡礼子 福澤朗 戸次重幸 / 菊池風磨

演出：大谷太郎 茂山佳則 西村了

脚本：福田哲平

主題歌：Snow Man「W」

製作著作：日本テレビ

