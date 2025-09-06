「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

詰問の「なんで？」「どうして？」は最悪の質問

質問には、よい質問とよくない質問があります。

よくない質問の代表が「なぜ？」「どうして？」と聞く質問です。

部下が仕事でミスをしたとき、つい口にしてしまいがちな言葉があります。

それが「どうしてできないの？」です。

これは一見すると「質問」のように聞こえますが、実はこれ、部下との信頼関係を壊しかねない“超NG発言”です。

「どうしてできないの？」の致命的な欠陥

部下の立場になって考えてみましょう。

「どうしてできないの？」に聞かれたら、何と答えるでしょうか。

この問いかけをされた部下が出せる答えは、ほぼ2つしかありません。

・「申し訳ございません」（謝罪）

・「○○さんの対応が遅くて…」（言い訳）

優秀なビジネスパーソンであれば、まずは謝罪するでしょう。しかし、上司のトーンによってはつい言い訳をしてしまうかもしれませんね。

上司からすると、これでは、状況を正しく把握することも、問題の本質にたどり着くこともできません。

上下関係があるからこそ、本音は出ない

さらに、この発言が厄介なのは、上司と部下という上下関係の中で使われることが多い点です。

部下にとって、上司は“評価者”でもあります。そのため、問い詰められたときに本音を話すことは難しいのです。

本当は何か他ののっぴきならない事情があったときにも、「できませんでした」と表面的に謝るしかなくなります。結果として、会話がすれ違い、コミュニケーションのズレが生まれるのです。

信頼関係を壊す詰問の「なぜ」

こうしたやりとりが続くと、部下は「この上司には本当のことを話さないほうがいい」と感じ始めます。

相談や報告が遅れ、結果的にチーム全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼしかねません。

「どうしてできないの？」この一言は、部下の成長を止め、信頼関係を損なう“危険な発言”なのです。

よい人間関係の基本には、よいコミュニケーションがあります。そして何より、よいコミュニケーションの出発点には、良い質問があるのです。

