超高速充電、環境にもやさしい。次世代モバイルバッテリー【エレコム】のモバイルバッテリーがAmazonに登場中‼
“おまかせ充電”で、最速・最適・スマートに【エレコム】のモバイルバッテリーがAmazonに登場!
エレコムのモバイルバッテリーは、大容量で、スマートフォンやタブレットを複数回充電できる高性能モデル。
USB Type-CポートとUSB-Aポートを各1口搭載し、2ポート合計で最大20ワットの出力が可能。Type-Cポートからの出力を優先し、残りの出力をUSB-Aポートに割り当てる設計となっている。高性能ICが接続機器を自動判別し、最適な電流で充電する“おまかせ充電”に対応している。
充電式リチウムイオン電池は約500回繰り返し使用可能で、JIS規格に準拠した安全設計を採用している。
“まとめて充電”機能により、スマートフォンと本製品を同時に充電可能。Bluetoothイヤホンなどの小型機器に対応した“低電流モード”や、接続機器からの逆給電を防ぐ“強制出力モード”も搭載しており、幅広い用途に対応する。
電池残量は4段階のLEDランプで確認可能。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能、温度検知機能の6つの保護機能を備え、安全性にも配慮されているアイテムだ。
