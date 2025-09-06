花（渋谷凪咲）が優我（大橋和也）の“リベンジ仲間”に！『リベンジ・スパイ』第9話が今夜放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大橋和也（なにわ男子）と渋谷凪咲が初共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』の第9話が9月6日に放送される。

■優我が“リベンジ”に向けて一気に加速！

8月30日放送の第8話では、愛を確かめ合い、ようやく恋を成就させた優我（大橋和也）と花（渋谷凪咲）との幸せな日々が描かれた。

尊敬する亡き兄・尚之（溝端淳平）の“リベンジ”のこともいったん忘れて浮かれる優我は、花とのデートを楽しみ、手を“恋人つなぎ”にしたかと思うと、自宅に招いて手料理を振る舞うシーンでは、まさかの「あ～ん♪」まで飛び出した。

SNSでは「花ちゃんの笑顔に癒される！」との声も多いなか、花のはじける笑顔がたくさん見られた回となった。

幸せいっぱいなシーンと相反し、尚之の死の真相を握るのが花の父・藺牟田隆一（高嶋政伸 / 「高」は、はしごだかが正式表記）であることに戸惑う優我の姿が重たく胸に迫った。“リベンジ”を成し遂げたい気持ちと裏腹に、真実を暴けば、大好きな花を傷つけることに。そんな優我の想いを察知したスパイ仲間・岡山浩次郎（塚地武雅）との心温まるやりとりにファンも感動。

一方で、不穏な動きを見せたのが「藺牟田メディカルデータ」の専務・桜小路章（高橋光臣）。花の好きな相手が優我であると確信し、彼のことを執拗に調べ始めたかと思えば、やがて、険しい表情を見せて…。

そんななか、「藺牟田メディカルデータ」で優我も衝撃を受ける予期せぬ出来事が勃発。そして、ラストには花から優我にまさかの申し出が。放送前から「波乱がありそう…」と心配するファンも多数見られたが、その予感が的中するほど、大きな進展を見せた。

■物語もついに最終章に突入！優我の“リベンジ”の行方は？

第9話では、尚之のシステムを「藺牟田メディカルデータ」の社長で父の藺牟田が盗用した疑いがあることを知った花が、強い決意のもと、優我の“リベンジ”の仲間に入ることになる。

花は、優我、スパイ仲間の浩次郎、そして花への嫉妬が止まらない“強火・優我推し”の息子・真之介（織山尚大）とともに作戦会議。彼女は、尚之が亡くなった事故現場から逃げ去った人物が履いていた革靴を、もし藺牟田が持っていれば死の真相に迫ることができると知る。

そんななか、優我らは「藺牟田メディカルデータ」に多額の負債があったことを花から聞き、その負債返済のためにも尚之のアイデアが欲しかったのだと推測。確たる証拠がないまま、優我と花は藺牟田のもとへと向かうが、なんと藺牟田と対峙する最中、花が胸を押さえて倒れてしまう。

そして、彼女を心配する優我のもとに、海外から帰ってきた花の母親・京香が現れる。

物語もついに最終章に突入。はたして、優我の“リベンジ”の行方は？ そして、花は無事に快復するのか。 “スパイ×ターゲット”の胸キュン禁断ラブコメ、オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』第9話をお楽しみに。

■花の母親・藺牟田京香を演じる霧島れいかが満を持して登場！

今夜放送の第9話は、これまでベールに包まれていた花の母親・藺牟田京香を演じる霧島れいかが、満を持して登場。

映画『ノルウェイの森』（2010年）、カンヌ国際映画祭で3部門受賞、アカデミー賞では国際長編映画賞を受賞した『ドライブ・マイ・カー』（2021年）など国際的な評価を得ている映画への出演で知られる実力派が、現在ウィーンで活動する音楽家という設定の京香を、感情を抑えた静かな演技で体現する。

花の、社長令嬢でありながらアート好きが高じて起業したり、周囲に頼ることなく「藺牟田メディカルデータ」での慣れない会社員生活に臨んだり、意を決して優我の“リベンジ”の仲間に入ったりといった、芯が強くこうと決めたことは諦めない姿勢は、間違いなく母親からの影響なのだとわかる“凜”とした雰囲気が印象的な京香。

彼女は、“リベンジ”に燃える優我に“ある言葉”をかける。衝撃のラストに向けて、重要な布石となる優我と京香とのやりとりをお見逃しなく。

■『最終回目前スペシャル！』の放送が決定

9月6日24時からは『リベンジ・スパイ 最終回目前スペシャル！』と題して、9月13日放送の最終回に向けて「#リベスパ」の世界をがっつりと復習できる特番をオンエア。

優我と花との出会い、まだまだギクシャクしていた初デート、橋の上での告白、“期限付きの恋人”となったふたり、優我が倒れた嵐の夜、そして、透明感あふれる美しいキスシーン…。優我と花が徐々に距離を縮めて愛を育んでいく姿の他、優我が“スパイ”として躍動する様子や、優我と真之介とのわちゃわちゃシーンなど第1話～第9話の名場面をダイジェストで届ける。

さらには、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」にて、8月9日に実施された『マイナビ サマフェス ROPPONGI SUNNY BEATS』のスペシャルイベント『リベンジ・スパイ ―特別ミッションー』の模様もダイジェストで放送。

大橋和也を筆頭に、高橋光臣、塚地武雅、溝端淳平といった、全員関西出身の“かんさい男子”がステージに大集結し、様々なミッションに挑んだ姿を厳選紹介する。この日は、大橋の28歳の誕生日だったこともあり、大勢駆けつけたファンからのサプライズのお祝いに感動する様子も。

また、同じくTELASA（テラサ）で配信中のメイキング『「リベンジ・スパイ」潜入報告！』もピックアップ紹介。現場に“潜入”している“スパイカメラ”が捉えた、「見～っけ情報」と言う名の“タレコミ”の数々、第1話で優我と真之介が祝杯を酌み交わすシーンで見せた息の合ったダンス（!?）シーンの舞台裏、ここでしか見られない大橋と渋谷とのお笑いコンビのような息ピッタリのスペシャルトークなど、本編をより楽しめる内容となっている。

そして、8月30日から配信開始となったのが、織山尚大主演で送るスピンオフドラマ『コマンド・スパイ』。“強火・優我推し”の真之介が、ゲームのようにコマンドを選択しながら優我の後輩・高塔聖人（大地伸永）との“負けられない戦い（!?）”に挑む。

真之介のキュートな魅力が凝縮されているばかりか、ラストには優我も登場し、“本編以上”のわちゃわちゃぶりを披露。なんと、真之介と“熱烈キス”を…。

■第9話あらすじ

菅原優我（大橋和也）の亡き兄・尚之（溝端淳平）が開発したシステムを、「藺牟田メディカルデータ」の社長・藺牟田隆一（高嶋政伸）が盗用した疑いがあることを知った娘の花（渋谷凪咲）。彼女は晴れて優我と恋人同士になったことに加え、尚之の死に父親が関わっていないことを信じて、優我の“リベンジ”の仲間に入ることに。優我は、真実を知ることが怖くないのかと尋ねるも、優我に何も隠し事がないのなら怖くないと答える花を見て、胸がいっぱいになり、改めて尚之の“リベンジ”を心に誓うのだった。

優我と花は、スパイ仲間の岡山浩次郎（塚地武雅）、そして花への嫉妬が止まらない“優我推し”の息子・真之介（織山尚大）とともに作戦会議を行う。尚之が亡くなった事故現場から逃げ去った人物が履いていた革靴を、もし藺牟田が持っていれば死の真相に迫ることができるが…。

そんななか、花から藺牟田の人柄や会社の内部事情を聞いた優我らは、「藺牟田メディカルデータ」に多額の負債があったことを知り、負債返済のためにも尚之のアイデアが欲しかったのだと推測する。「藺牟田メディカルデータ」の特許申請が通れば、名実ともに尚之のシステムが彼らのものになるため、確たる証拠はないが優我と花は藺牟田のもとへと向かう。

ついに、藺牟田と対峙することになった優我と花。優我は藺牟田に尚之が作った設計図を突きつけて「真実を教えてくれ！」と詰め寄るが、そのとき、花が苦しそうに胸を押さえながら倒れる。

■番組情報

テレビ朝日 オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』

09/06（土）23:30～24:00 ※第9話

出演：大橋和也 渋谷凪咲

高橋光臣 織山尚大 塚地武雅

清乃あさ姫 中島ひろ子 清水伸 伊藤修子 ゆいかれん 大地伸永 佐伯新

溝端淳平 高嶋政伸

脚本：松田裕子

主題歌：なにわ男子「アシンメトリー」

監督：竹園元（テレビ朝日）、岩本仁志、宮田和弥

テレビ朝日『リベンジ・スパイ 最終回目前スペシャル！』

09/06（土）24:00～24:30

■関連リンク

ドラマ『リベンジ・スパイ』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/revenge_spy/

ドラマ『リベンジ・スパイ』TVer

https://tver.jp/episodes/epbdh1eus8e

■【画像】第9話の場面写真