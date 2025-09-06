衝撃の“36対４”。イタリアがエストニアを５発粉砕！ ガットゥーゾ監督初陣で完勝【W杯欧州予選】
現地時間９月５日、北中米ワールドカップ出場を目指すイタリア代表が欧州予選（グループI）でエストニアと対戦。同組で４戦全勝のノルウェーを追撃する意味で、前節まで１勝１敗のイタリアはこのホームゲームで絶対に白星を掴みたかった。
ガットゥーゾ新体制で臨むエストニア戦、４−４−２システムを採用したイタリアは立ち上がりからアグレッシブに攻め込む。３分にポリターノ、ディ・マルコが立て続けにシュートするなどゴールを狙った。
CBカラフィオーリのビルドアップ、MFトナーリのゲームメイク、左サイドバックのディ・マルコの攻め上がりを活かして敵陣内に進入したイタリアは20分、ザッカーニとディ・マルコがいずれも近距離からシュート。ともに相手GKに防がれたものの、ボール支配率を高めていった。
それでもフィニッシュの局面で精度を欠いたイタリアはなかなかゴールを奪えなかった。上手くサイドを崩した34分のシーンも、MFポリターノのヘディングシュートは枠外へ。37分の決定機はFWケーンがモノにできなかった。
45分のレテギのヘッドも決まらず、結局、前半を終えてスコアレスだった。イタリアがシュート15本に対し、エストニアはシュート０本。イタリアにとって不本意の45分間だった。
迎えた後半、先制したいイタリアは前半と同じくエストニアに圧力をかける。左サイドのディ・マルコ、FWのレテギを軸にチャンスを作ると、54分の絶好機（トナーリのボレーシュート）こそ相手GKにセーブされたが、58分、ついに先制。 ディ・マルコのクロスにレテギがフリックしたボールを、最後はケーンがヘッドで押し込んだ。
ようやく均衡を破ったイタリアはその勢いを駆って猛攻。ケーンらが立て続けに得点機を演出すると、69分、途中出場のラスパドーリのお膳立てからレテギが右足で追加点を奪う。さらに71分にポリターノのクロスにヘッドで合わせたラスパドーリのシュートで、イタリアは３−０とリードを広げた。
ここぞとばかりに畳み掛けたイタリアは、89分と後半アディショナルタイムにそれぞれレテギとバストーニのヘッドで加点。終わってみればエストニアに５−０と、ガットゥーゾ監督の初陣を見事な完封勝利で飾った。シュート数は最終的にイタリアが36本、エストニアが４本と衝撃の結果に。ちなみに、この日は若手のピオ・エスポージトがイタリア代表デビューを果たした。
今節試合がなかった首位ノルウェーとの勝点差を「６」にした３位イタリア。次節は同日にモルドバを４−０と一蹴したイスラエルとアウェーで戦う（９月８日）。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
ガットゥーゾ新体制で臨むエストニア戦、４−４−２システムを採用したイタリアは立ち上がりからアグレッシブに攻め込む。３分にポリターノ、ディ・マルコが立て続けにシュートするなどゴールを狙った。
それでもフィニッシュの局面で精度を欠いたイタリアはなかなかゴールを奪えなかった。上手くサイドを崩した34分のシーンも、MFポリターノのヘディングシュートは枠外へ。37分の決定機はFWケーンがモノにできなかった。
45分のレテギのヘッドも決まらず、結局、前半を終えてスコアレスだった。イタリアがシュート15本に対し、エストニアはシュート０本。イタリアにとって不本意の45分間だった。
迎えた後半、先制したいイタリアは前半と同じくエストニアに圧力をかける。左サイドのディ・マルコ、FWのレテギを軸にチャンスを作ると、54分の絶好機（トナーリのボレーシュート）こそ相手GKにセーブされたが、58分、ついに先制。 ディ・マルコのクロスにレテギがフリックしたボールを、最後はケーンがヘッドで押し込んだ。
ようやく均衡を破ったイタリアはその勢いを駆って猛攻。ケーンらが立て続けに得点機を演出すると、69分、途中出場のラスパドーリのお膳立てからレテギが右足で追加点を奪う。さらに71分にポリターノのクロスにヘッドで合わせたラスパドーリのシュートで、イタリアは３−０とリードを広げた。
ここぞとばかりに畳み掛けたイタリアは、89分と後半アディショナルタイムにそれぞれレテギとバストーニのヘッドで加点。終わってみればエストニアに５−０と、ガットゥーゾ監督の初陣を見事な完封勝利で飾った。シュート数は最終的にイタリアが36本、エストニアが４本と衝撃の結果に。ちなみに、この日は若手のピオ・エスポージトがイタリア代表デビューを果たした。
今節試合がなかった首位ノルウェーとの勝点差を「６」にした３位イタリア。次節は同日にモルドバを４−０と一蹴したイスラエルとアウェーで戦う（９月８日）。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介