日経225先物：6日夜間取引終値＝200円安、4万2870円
6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比200円安の4万2870円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3018.75円に対しては148.75円安。出来高は1万4268枚だった。
TOPIX先物期近は3095.5ポイントと前日比14ポイント安、TOPIX現物終値比9.81ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42870 -200 14268
日経225mini 42890 -180 267522
TOPIX先物 3095.5 -14 16506
JPX日経400先物 27830 -120 806
グロース指数先物 765 -4 1425
東証REIT指数先物 売買不成立
