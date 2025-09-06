　6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比200円安の4万2870円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3018.75円に対しては148.75円安。出来高は1万4268枚だった。

　TOPIX先物期近は3095.5ポイントと前日比14ポイント安、TOPIX現物終値比9.81ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42870　　　　　-200　　　 14268
日経225mini 　　　　　　 42890　　　　　-180　　　267522
TOPIX先物 　　　　　　　3095.5　　　　　 -14　　　 16506
JPX日経400先物　　　　　 27830　　　　　-120　　　　 806
グロース指数先物　　　　　 765　　　　　　-4　　　　1425
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース