デビュー10年で、紅組のトリを務めさせていただいた『第47回NHK紅白歌合戦』は、演歌歌手・坂本冬美にとって記憶に残る『紅白』ですが、でも同時にオロオロ、ドキドキのしっぱなしで、記憶には残したくないような複雑な気持ちの『紅白』です（苦笑）。

司会は、白組が3年連続の古舘伊知郎さんで、紅組は当時19歳の松たか子さん。

審査員席に座っていたのは、アトランタ五輪女子マラソンの銅メダリスト有森裕子さん。同じく、五輪男子サッカーでブラジルを下した “マイアミの奇跡” の立役者、GKの川口能活（よしかつ）さん。オリックスを日本一に導いた仰木彬（おおぎあきら）監督をはじめ、この年を代表される方たちです。

『紅白』といえば、今も昔も変わらず暮れの風物詩であり、国民的人気番組です。そんな大事な『紅白』で、なぜ、わたしがトリ？ 最初に聞いたときは何かの間違いか、誰かの悪いジョークだと思ったほどです。

何度も何度も何度も確認して、本当らしいとわかったときの素直な気持ちはーー。

“怖い” です。 “やったー！” とか “嬉しいー！” とは、1ミリも思いませんでした。

だって、考えてもみてください。『紅白』のトリといえば、誰もが認める国民的歌手の大御所の先輩が務めるポジションです。

わたしが初めて出場した1988年の第39回からの8回で、白組のトリは北島三郎さん（4回）、森進一さん、谷村新司さん、五木ひろしさん、細川たかしさんの5人。

紅組は小林幸子さん、石川さゆりさん（2回）、都はるみさん（2回）、和田アキ子さん（2回）、由紀さおりさんの5人。皆さん、トリに相応しい先輩方です。それなのに、です。なぜ、わたしが、トリ？

やだ、やだ、やだ、やだ。それだけはやだ。できるものなら、寝転がって手足をバタバタさせる駄々っ子になりたい気分でした（笑）。

20時にスタートした1部が終わり、21時30分にSMAPさんと安室奈美恵ちゃんで2部がスタート。対決が進むたびに、ドックン、ドックン、心臓が高鳴り、猛烈な吐き気が襲ってきます。

どうしよう？ もうすぐだ。思い出すと恥ずかしくなるほどうろたえ、あわあわしていました（苦笑）。

それでもなんとか頑張れたのは、夏ちゃん（伍代夏子）、あやちゃん（藤あや子）たちが「同期を代表して頑張って」と、ギュッと手を握ってくれたことがひとつ。もうひとつは、先輩方が「頑張れ！」と声をかけてくださったからです。

歌いながら、同期のみんなが、先輩方が、コブシを振ってくださっているのを見たときは、もう泣きそうになって。なんとか最後まで歌い切りましたが、最後のほうは、もうほとんど、う、う、うという感じでした。

ーーえっ！？ デビュー40周年の来年、もう一度トリを？

ない、ない。絶対にないです。体に悪すぎます（苦笑）。

トリは、その年を締めくくる大事な一曲。誰もが納得する方じゃないといけません。それが『紅白』。だから『紅白』なんです。

1996年（平成8年）12月31日『第47回NHK紅白歌合戦』。紅組のトリが坂本冬美で、大トリが北島御大。これ以上の勲章はありません。

ーーえっ！？ 一度あることは二度あるかも？

空から槍が降ることがあって、太陽が西から昇ることがあっても、それだけはないです。断言します、それだけは、ありませんから！

さかもとふゆみ

1967 年3月30日生まれ 和歌山県出身『祝い酒』『夜桜お七』『また君に恋してる』『ブッダのように私は死んだ』など幅広いジャンルの代表曲を持つ。現在、最新シングル『浪花魂』が好評発売中！

写真・中村 功、産経新聞

取材＆文・工藤 晋