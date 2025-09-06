“授かり婚”男子が、演技に復帰する日も近そうだ。

2025年4月、YouTuberのRちゃんとの婚約トラブルが報じられた、BE:FIRSTのRYOKIこと俳優の三山凌輝。車など総額1億円近くを貢がせたとして、“1億円いただき男子”という呼び名までついてしまった。三山はその後、BE:FIRSTとしての活動を一時休止。事務所からも独立している。

この報道からわずか2週間後に報じられたのが、水谷豊と伊藤蘭の娘・趣里との交際だ。5月中に予定していた結婚発表が、一連の騒動によって延期になったことが『女性セブンプラス』と『文春オンライン』で伝えられたのだ。その後、水谷が二人の結婚に反対しているともされ、世間からの逆風はますます強まっていったのだが……。

こうした逆風の中、二人は8月に大きな決断を発表した。それぞれのInstagramで、結婚と妊娠を発表したのだ。本誌はその直前、お腹をポッコリさせた趣里と三山が区役所を訪れているところを目撃している。

だが、やはり世間からの視線は厳しい。三山は、文春報道の渦中にメインキャストとして出演したドラマ『イグナイト-法の無法者-』（TBS系）を最後に、表舞台から姿を消している。

「三山さんは現在、どこの事務所にも属していない状態。俳優活動についてマネジメントを行っていた芸能事務所『FLASH UP etoile』は、三山さんの独立時に『既に決定しているお仕事は当社がサポートし行い、それ以降は独立し一時休止の予定』とコメントを出しています。とはいえ、“1億円いただき男子”とも呼ばれた三山さんの印象は未だによくありません。今後の芸能活動は、険しい道になりそうです」（芸能記者）

だが、こうした状況の中で彼は虎視眈々と“次回作”を見据えているというのだ。映像関係者が、こう明かす。

「実は、三山さんの次回作がすでに決まっているんです。Netflix作品で、題材はいわゆる『三毛別（さんけべつ）ヒグマ事件』。北海道で住民がクマに襲われた実際の事件を元にしたフィクションだとか。

主演は山田孝之さんで、監督はNetflix作品『地面師たち』で一躍ヒットを飛ばした大根仁さんだといいます。三山さんは、今作では山田さんに次ぐ2番手の配役だといいますから、セリフ量なども相当多く、演技力が試されると思います。これまでの事務所の発表から、現在は実質的に休業状態の三山さんですが、この作品が俳優復帰になると見られています」

この関係者によれば、すでに脚本も出来上がった状態。しかも、長期ロケも計画されているという。

「年末から、長期での北海道ロケが計画されています。極寒の北海道で、臨場感たっぷりにクマとの対峙が描かれるのでしょう。『地面師たち』ではスリリングな心理戦を描いて高い評価を得た大根監督ですから、今作も注目を集めることは間違いありません」

本誌はNetflixの広報窓口に質問状を送付したが、期日までに回答はなかった。また、三山がかつて所属した「FLASH UP etoile」に、今作が「既に決定しているお仕事」に該当する可能性も踏まえて新作について連絡すると、質問状を受け取る旨の返答があった。そこで本誌は質問状を送付したが、期日までに回答はなかった。

出産直前の趣里も、夫の新しい仕事に安心していることだろう。三山はいま、私生活でも仕事でも、新たな局面に立たされているようだ。