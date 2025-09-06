¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ï½éÆü9ÈÖ¼ê¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Ï0.192ÉÃº¹¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¥é¥Ã¥×¹ï¤á¤¿¡×
¡¡¡þF1Âè16Àï¥¤¥¿¥ê¥¢GP¡¡¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡¥â¥ó¥Ä¥¡¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡á1¼þ5.793¥¥í¡Ë
¡¡¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï1²óÌÜ¡ÊFP1¡Ë¤¬14ÈÖ¼ê¡¢2²óÌÜ¡ÊFP2¡Ë¤¬9ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¡£FP2¤Ï1Ê¬20ÉÃ269¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤È0.391ÉÃº¹¡¢Æ±Î½¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤È¤Ï0.192ÉÃº¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¡Öº£Æü¤ÏÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥¹¤âËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤â¾¯¤·¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÆÍ¤»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Í½ÁÛ³°¤Ë¥°¥é¥Ù¥ë¤ò½¦¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Àµ³Î¤Ê¸¶°ø¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥È¥Ã¥×¤«¤é17ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç1ÉÃ°ÊÆâ¤È¤¤¤¦º®Àï¤ÎÃæ¡¢¡Ö¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë²¿ÅÙ¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥é¥¤¥ó¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ì´ÓÀ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ç¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥é¥ó¤È¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï²áµî4Ç¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤Ç¤Ï·è¾¡¤òÁö¹Ô¤·¤¿¤Î¤¬2²ó¤·¤«¤Ê¤¯¡¢22Ç¯¤¬14°Ì¡¢ºòÇ¯¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¡£Á°Àï¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Ç8Àï¤Ö¤ê¤ÎÆþ¾Þ¤È¤Ê¤ë9°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Íèµ¨F1»ÄÎ±¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡Èµ´Ìç¡É¹îÉþ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¢¦¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô2²óÌÜ½ç°Ì
(£±)¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£²)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£³)¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(£´)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£µ)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£¶)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£·)¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(£¸)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(£¹)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(10)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(11)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(12)¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(13)¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(14)¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(15)¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(16)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(17)¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(18)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(19)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(20)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë