◇パ・リーグ 日本ハム0−2オリックス（2025年9月5日 京セラD）

日本ハムは5日、敵地・京セラドームでのオリックス戦試合開始が1時間30分遅れる移動トラブルに見舞われると試合にも惜敗。首位ソフトバンクに優勝マジック点灯を許した。台風15号の影響で東京駅から乗車した新幹線が2度の運転見合わせ。新大阪駅到着が当初の予定よりも4時間21分遅れるなど、ドタバタ移動の影響もあっての黒星で正念場を迎えた。

【日本ハムの新幹線ドタバタ移動】

10:20 東京駅を午前10時30分発予定の新幹線が運転見合わせのアナウンス。主力選手やスタッフ、球団幹部ら約60人が車内で待機

11:30 東海道新幹線が運転再開

11:40 東京駅を1時間10分遅れで出発

12:35 静岡駅で停車。再び運転を見合わせる

13:55 車内で「東海道新幹線が過去、経験したことのない大雨を記録。運転再開の見通しは立っていない」とアナウンス

14:45 新庄監督がインスタでスタメン発表「ストレッチは新幹線で頼むばい」14:50 東海道新幹線が再び運転再開 14:58 乗車する車両が静岡駅を出発

16:17 名古屋駅到着16:57 京都駅到着

17:21 当初の予定より4時間21分遅れで新大阪駅に到着

17:34 京セラドームに向けチームバスが新大阪駅出発

18:05 球場到着

18:15 選手がグラウンドに姿を現す。ファンから拍手

19:00 練習終了

19:30 1時間30分遅れで試合開始