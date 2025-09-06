スポニチ

　◇パ・リーグ　日本ハム0−2オリックス（2025年9月5日　京セラD）

　日本ハムは5日、敵地・京セラドームでのオリックス戦試合開始が1時間30分遅れる移動トラブルに見舞われると試合にも惜敗。首位ソフトバンクに優勝マジック点灯を許した。台風15号の影響で東京駅から乗車した新幹線が2度の運転見合わせ。新大阪駅到着が当初の予定よりも4時間21分遅れるなど、ドタバタ移動の影響もあっての黒星で正念場を迎えた。

　【日本ハムの新幹線ドタバタ移動】

　10:20　東京駅を午前10時30分発予定の新幹線が運転見合わせのアナウンス。主力選手やスタッフ、球団幹部ら約60人が車内で待機

　11:30　東海道新幹線が運転再開

　11:40　東京駅を1時間10分遅れで出発

　12:35　静岡駅で停車。再び運転を見合わせる

　13:55　車内で「東海道新幹線が過去、経験したことのない大雨を記録。運転再開の見通しは立っていない」とアナウンス

　14:45　新庄監督がインスタでスタメン発表「ストレッチは新幹線で頼むばい」14:50　東海道新幹線が再び運転再開　　14:58　乗車する車両が静岡駅を出発

　16:17　名古屋駅到着16:57　京都駅到着

　17:21　当初の予定より4時間21分遅れで新大阪駅に到着

　17:34　京セラドームに向けチームバスが新大阪駅出発

　18:05　球場到着

　18:15　選手がグラウンドに姿を現す。ファンから拍手

　19:00　練習終了

　19:30　1時間30分遅れで試合開始