¡ÖÉ´Ê¹¤Ï°ì¸«¤ËÇ¡¤«¤º¡×ËÜ´ÖÅ¯Ï¯¡¡Ãæ¹ñÆüËÜ¾¦²ñ²ñÄ¹¤¬¸ì¤ëÃæ¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹ºÇÁ°Àþ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡Ö·Êµ¤¸ºÂ®¡×¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¡×¡ÖÊÆÃæÂÐÎ©¡×¡Ö²á¾êÀ¸»º¡×¡ÖË®¿Í¹´Â«¡×¡Ä¡£Æñ¤·¤¤¡¢ÉÝ¤¤¡¢´í¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ð¤«¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¬¤Á¤ÊÃæ¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©Ä¹¤é¤¯Ãæ¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2023Ç¯4·î¤«¤éÃæ¹ñÆüËÜ¾¦²ñ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëËÜ´ÖÅ¯Ï¯¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¦Ãæ¹ñËÌÅì¥¢¥¸¥¢ÁíÂåÉ½¤ËÃæ¹ñ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÌÌÇò¤µ¤äº£ºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤ËÆüÃæ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ÍèÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡ÖÉ´Ê¹¤Ï°ì¸«¤ËÇ¡¤«¤º¡×ËÜ´ÖÅ¯Ï¯¡¡Ãæ¹ñÆüËÜ¾¦²ñ²ñÄ¹¤¬¸ì¤ëÃæ¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹ºÇÁ°Àþ
Á°ÊÔ¤Ï¥«¥ª¥¹¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é¤½¤Î¸å¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¯·Ð°ìÂÎ¡×¤ÎÃæ¹ñ¤ÇÆüËÜ¾¦²ñ¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÁ°¡¦¸åÊÔ¤Î¤¦¤ÁÁ°ÊÔ¡£Ëè½µ¿åÍËÆü¤ËÇÛ¿®:JNNËÌµþ»Ù¶É¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖËÌµþÈ¯¡ªÃæ¹ñ¼èºà¤Î¸½¾ì¤«¤é¡×¤è¤êÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¡£8·î22ÆüËÌµþ»ÔÆâ¤Ç¼ýÏ¿¡Ë
¡ÖÅÅµ¤¤¬¤Ê¤¤¾å³¤¡×¡ÖÅ·°ÂÌç»ö·ï¡×¡ÄÃæ¹ñ¶ÐÌ³¤Ï¡Ö¥Ï¥º¥ì¤¯¤¸¡©¡×
Q½é¤á¤ÆÃæ¹ñ¤ËÍè¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
¾å³¤¤Ë1989Ç¯1·î¡¢ËÌµþ¤Ï1991Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£1989Ç¯¤Î¾å³¤¤Ï¡Ö¿¿¤Ã°Å¡×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÅÅÎÏ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç³¹Åô¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ö¤âÁ´Á³Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤Ï³°¹ñ¿Í¤Î½ÉÇñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í½ÉÇñ½ê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö³°²ßÑ¼´¹·ô¡×¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿ÍÀìÍÑ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¼êÇÛ¤Ç¤¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¥Ñ¥Ã¤È¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¸Æ¤Ù¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¼ã¤¤¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î40Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÊÑ²½¤Ï²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤Ë¤âÃæ¹ñ¿Í¤Ë¤âÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÉý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ÈÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ã¼êµ¼Ô¤â¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¿®¤¸¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¾å³¤¤Î±ºÅìÃÏ¶è¤Î³«È¯¤Ï1991Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é»ä¤¬1989Ç¯¤Ë¾å³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÁ´¤¯²¿¤â¤Ê¤¤¹Ó¤ìÃÏ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡Ö¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¤°¤é¤¤·ã¤·¤¤È¯Å¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ï¡£
QÅö»þ¤Ï¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Ç¾¦Çä¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
1985Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤½¤ÎÇ¯¤Î½©¤Ë¡ÖËÜ´Ö¤µ¤ó¤ÏÂæÏÑ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¿Í»öÉô¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥º¥ì¤¯¤¸¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·Æ±´ü¤Î½÷À¿Ø¤«¤é¤Ï¡ÖËÜ´Ö¤¯¤ó³Ê¹¥¤ï¤ë¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Q¤½¤Îº¢¤Î¼çÎ®¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬³¤³°¸¦½¤À¸¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬Æ±´ü20¿Í¤Î¤¦¤ÁÀè¿Ê¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ï4¡¢5¿Í¤ÇÂ¾¤ÏÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Q¸ì³Ø¸¦½¤Ãæ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
Åö»þ¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤Ï¡Ö»°ÉÔÄÌÀ¯ºö¡×¡ÊËÇ°×¡¦Í¹ÊØ¡¦±ýÍè¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡Ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±´ü¤ÇÃæ¹ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿4¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬ËÌµþ¡¢1¿Í¤¬¾å³¤¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¬ÂæËÌ¤Ç¤·¤¿¤¬3¿Í¤È¤Ï2Ç¯´ÖÁ´¤¯Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£2Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÂçÎ¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æ±´ü¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¶ÃØ³¤ÎÂçÎ¦»ö¾ð¤Ç¡¢Èà¤é¤ÏËÌµþÂç³Ø¡¢ÉüÃ¶Âç³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÎ®Âç³Ø¤Î³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸ÎÀ¤Ë½»¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©»ö¤¬ÁêÅö¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤È¡£Çò¤¤¤´ÈÓ¤ÎÃæ¤ËÀÐ¤äº½¤¬ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÜÊý¤ò¤´¤Þ¤«¤¹¤¿¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÊý¤Î»ä¤ÏÂæËÌ¤ÇËè½µËö¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¤¿¤¤¤½¤¦·ù¤¬¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡¢80Ç¯ÂåËö¤ÎÂæËÌ¤Ïº£¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Èó¾ï¤ËÆüËÜ¤Ë¶á¤¤À¸³è¿å½à¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂæÏÑ¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ãæ¹ñ¸ì¾åÃ£¤ÎÈë·í¤Ï¡Ö¥«¥é¥ª¥±¡×¡©
QÃæ¹ñ¸ì¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ëÈë·í¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
¤¢¤ëÄøÅÙ¥«¥é¥ª¥±¤¬¾å¼ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ãæ¹ñ¸ì¤Ï¡Ö»ÍÀ¼¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ²»¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÈ¯²»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬Ãý¤ëÆâÍÆ¤â¤³¤Î¡Ö»ÍÀ¼¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ö»þ¤ËÊ¹¤Ê¬¤±¡¢Ãý¤êÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¾åÃ£¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï²Î¤ò²Î¤¦¤È¤«¡¢¤¹¤°¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¿¿»÷¤é¤ì¤ëºÍÇ½¤È¤¹¤´¤¯¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢²»ÃÔ¤Î¿Í¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤ÏÀì¹¶¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
»ä¤Ï1985Ç¯10·î¤ËÃæ¹ñ¸ì¤Î·±Îý¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ºÇ½é¤Î3¥ö·î¤ÏÈ¯²»¤Î·±Îý¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤Í¡£Æ±´ü¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ëÅÛ¤Ï¤Ò¤È·î¤°¤é¤¤·Ð¤Ä¤ÈÀèÀ¸¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ÇËÜÅö¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ä¹¤¤Ä¹¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
£Ñ1989Ç¯¤ËÅ·°ÂÌç»ö·ï¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¡¢À¤³¦¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤¬·ÐºÑ¤òºÆ³«Êü¤¹¤ë¤Î¤Ï21À¤µª¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤Æ¡Ö¤â¤·¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ë¤È¤½¤Î¤³¤í²¶¤¿¤Á¤ÏÂà¿¦¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¡£°ìÀ¸·üÌ¿¶ìÏ«¤·¤ÆÃæ¹ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤±¤ì¤ÉÂç¥Ï¥º¥ì¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆ±´ü¤ÈÇßÅÄ¤Ç¼«´þ¼ò¤ò°û¤ó¤À¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Q¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Î²óÉü¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
À¾Â¦¤Î·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò°ìÈÖ¼ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¤Î¤¬ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤¿¤Á¤â1991Ç¯¤«¤é±Ä¶È³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¹ñËÇÃÏ¶è¤Î·úÀß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂçÈÓÅ¹¤È¹ñËÇ¸ø¶÷¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¢¤³¤Î£³¤Ä¤À¤±¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤¬Ã¯¤âÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯°Â¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÎ©ÇÉ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ï¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¤ÎËàÅ·Ï°¤Ë¹ñËÇÃÏ¶è¤¬È¯Å¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿30¿ôÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Èô¹Ôµ¡¤Ë·Ü¡Ä¥«¥ª¥¹¤«¤éºÇÀèÃ¼¤ÎÃæ¹ñ¤Ø
£ÑÅö»þÃæ¹ñ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¡¢µÕ¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
¤Þ¤µ¤Ë90Ç¯Âå¤ÏÃæ¹ñ¤¬¹âÅÙÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯µ¯¤³¤Ã¤¿¥«¥ª¥¹¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¤·¡¢À½Â¤¶È¤¬¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢º®Íð¤È¹âÅÙÀ®Ä¹¤Î»þ´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤â¹á¹Á¤«¤é¿¼¥»¥ó¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃæ¹ñÃæ¤ò½ä¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦½ÐÄ¥¤òËè·î1½µ´Ö¤«¤é10Æü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î»þ¹ïÉ½¤Ï¤Þ¤À»æ¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤Î¤âÁ´Éô¼êºî¶È¤ÇÅë¾è·ô¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢°ìÃ¶¥À¥¤¥ä¤¬Íð¤ì¤ë¤ÈÃæ¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃÑ¤â³°Ê¹¤â¤Ê¤¯¡Ö»ä¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¹â¤¤¤ó¤À¤«¤é¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤ÆÅë¾è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢À³Ê¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¼ã¤¤¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿®¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÍÀî¾Ê¤ÎÀ®ÅÔ¤«¤é¾å³¤¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÃÝ¤ÎäÆ¤ËÀ¸¤¤¿·Ü¤òÆþ¤ì¤Æµ¡Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤éCA¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÂÌÌÜ¤À¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÂ¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢»ä¤¬°é¤Æ¤¿·ò¹¯¤Ê·Ü¤ò¾å³¤¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ç»ý¤Ã¤Æ±¿¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¼þ¤ê¤Î¾èµÒ¤¬¡Ö¤½¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÀµ¤·¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¸å¤ÏCA¤¬º¬Éé¤±¤·¤Æ¾å¤Î²ÙÊªÃª¤Ë·Ü¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡Ö²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
QµÕ¤ËÃæ¹ñÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö²ÈÂ²¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¡×¤ÏÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£ÀïÍð¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¤È¤Æ¤â·ì±ï¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë°ìÈÖÎÉ¤¤¶µ°é¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Q¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
ËÍ¤ÏºÇ½é¤Î¸¦½¤¤¬ÂæËÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹¥¤¤ÊÃæ²ÚÎÁÍý¤ÏÂæÏÑÎÁÍý¤È¹ÅìÎÁÍý¤Ç¤¹¤Í¡£ÂæÏÑÎÁÍý¤ÏÁÇËÑ¤Ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¹â¤¤ºàÎÁ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¼ÁÁÇ¤ÊÎÁÍý¤Ç¤¹¤¬¼ÁÁÇ¤ÊÊ¬¡¢ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç»ä¤Ï¹¥¤ß¤Ç¤¹¡£¹ÅìÎÁÍý¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£
QµÙÆü¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
ÆüÃæÊ¸²½¸òÎ®¤Î°äÀ×¤òË¬¤ÍÊâ¤¯¤Î¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤ÏµÏ¿¤¬»Ä¤ë¸Â¤ê1400Ç¯¤°¤é¤¤¡¢¸¯Åâ»È¤Î»þÂå¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬Î±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿»û±¡¤Ê¤É¤Ï·ë¹½¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄË¬¤ÍÊâ¤¯¤Î¤òÃÏÊý½ÐÄ¥¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
»ä¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬´¶À÷³ÈÂç¤·¤¿2Ç¯´Ö¡¢´Ý¡¹¤³¤Ã¤Á¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â°ìÀ¸·üÌ¿ËüÎ¤¤ÎÄ¹¾ë¤ËÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6¥±½ê¤ÎËüÎ¤¤ÎÄ¹¾ë¤Ë45²ó¤°¤é¤¤ÅÐ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÐ¤Ã¤ÆËÌµþ¤ÎÊý¤ò¸«¤ë¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢³°Å¨¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Î¾ëÊÉ¤¬ËÌµþ¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÐ¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤è¤¯¤â¤Þ¤¢¤³¤ó¤ÊÄ¹¤¤¾ëÊÉ¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂ¤¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Ô¤¯¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö²þ³×³«Êü¤Î²Ì¼Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×ûç¾®Ê¿¤È¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹
£Ñ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¤´±ï¤¬¿¼¤¯¤Æ¡¢1978Ç¯¤Ëûç¾®Ê¿¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤Ç¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤µ¤ó¤È²ñÃÌ¡¢¾¾²¼¤µ¤ó¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤Î¶áÂå²½¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤´±ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÜ´Ö²ñÄ¹
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£79Ç¯80Ç¯¤È´û¤Ë83ºÐ¤À¤Ã¤¿¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤¬2²óË¬Ãæ¤·¤Æ¡¢ËÌµþ¡¦¾å³¤¡¦¹½£¤È½ä¤Ã¤Æ45¤ÎÄ®¤Ç125¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤ò·è¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê³èÆ°¤¬º£¤Ç¤âÃæ¹ñ¤ÎÊý¡¹¤äÀ¯ÉÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿¼¤¯µ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤¬¡Ö²þ³×³«Êü¤Î²Ì¼Â¤òÃæ¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¥«¥é¡¼¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉáµÚ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤À¤«¤é¥«¥é¡¼¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉáµÚ¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤è¤¦¡×¤ÈÊý¸þ¤ò·è¤á¤Æ¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤ä¥Æ¥ì¥ÓÉôÉÊ¤Î»ö¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï³°¹ñ´ë¶È¤ÎÅê»ñ¤òÊÝ¸î¤¹¤ëË¡Î§¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆËÌµþ»Ô¤ÎÉû»ÔÄ¹¤¬¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ»ÒºÙ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÄ´À°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢¥«¥é¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤Î¹©¾ì¤ò¤³¤Á¤é¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë200Ì¾¤ÎÃæ¹ñ¿Í¼Ò°÷¤òÂçºå¤Î¹©¾ì¤ËÁ÷¤Ã¤ÆÃ»¤¤¿Í¤Ç3¥ö·î¡¢Ä¹¤¤¿Í¤Ï2Ç¯´Ö·±Îý¤·¤Æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¸»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶áÂåÅª¤ÊÀ½Â¤¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ìÀÚ¹çÀÚ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢Îã¤¨¤Ð²ñ·×¤Ê¤É¤ÎÃÎ¼±¤âÅö»þ¤ÎÃæ¹ñ¤Ï·çË³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÊÑ¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤âÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é37Ç¯¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÃæ¹ñ¡¦¥¢¥¸¥¢»ö¶È¤Ï1.9Ãû±ß¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î24%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¶È¤òÌó5ËüÌ¾¤Î¼Ò°÷¤È¤È¤â¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ØÀ¯·Ð°ìÂÎ¤Î¹ñ¡Ù¤ËÆüËÜ´ë¶È¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡¡Ãæ¹ñÆüËÜ¾¦²ñ¤ÎÌò³ä¤È¤Ï
QÃæ¹ñÆüËÜ¾¦²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
1981Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤³°¹ñ´ë¶È¤Î¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¤ÎË¡Î§¤ÇÍ£°ìÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤Î¾¦¹©²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÌÀ³Î¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï·ë¼Ò¤ä½¸²ñ¤Î¼«Í³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ªËÏÉÕ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²ñ°÷¤ÏÌó520¼Ò¤Ç¤¹¡£
±ï¤¢¤Ã¤ÆÌó2Ç¯Á°¤Ë²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê¤ò·Ð¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤Î»ö¶È´Ä¶¤âÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤ÎÀ¼¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ê¤êÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÂç»È´Û´´Éô¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Åö»þ¤Î¿â½¨É×Ãæ¹ñÂç»È¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢ËÜ´Ö¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¡Ö¸øÄ°³èÆ°¡×¡¢¤½¤ì¤òÀ°Íý¤·¤ÆÆüÃæÎ¾¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ö¾Ä³°³èÆ°¡×¡¢¤½¤ì¤é¤Î³èÆ°¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤¿¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ö¹Êó³èÆ°¡×¤ò3ËÜÃì¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
QÃæ¹ñ¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¹ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
Ãæ¹ñ¤¬À¾Â¦¤Î¹ñ¤È·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ï¡ÖÂÎÀ©¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡ÖÀ¯·Ð°ìÂÎ¤Î¹ñ¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤ËºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Þ¤ÇÀ¯¼£¤¬º¹ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
À¯¼£¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä²ò·è¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤³¤È¤ò¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊÑ½ÅÍ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î´ë¶È¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾¦¹©²ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬µ¬ÌÏ¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤â¿ô½½Ì¾¤ÎÀì½¾¿¦°÷¤¬¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤äÄÄ¾ð¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤âÃæ¹ñÆüËÜ¾¦²ñ¤ÏÀì½¾¤Ï2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê²ñ°÷¤Î»ý¤Á´ó¤ê¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï²¤ÊÆ¤ÈÎô¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢²ñ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
QÀèÆü¤â¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©´ËÏÂ¤òÍ×Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À®²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¾¯¤·³§¤µ¤ó°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢³°¹ñ´ë¶È¤ò¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÍýÍ³¤ÏË¡¿Í¤Î¿ô¤Ç¤ÏÃæ¹ñÁ´ÂÎ¤Î0.8%¤·¤«¤Ê¤¤³°¹ñ´ë¶È¤¬½¢¶È¼Ô¿ô¤Ç8%¡¢ÀÇ¼ý¤Ç18%¡¢Í¢½Ð¤Ç30%¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î´´Éô¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¿Ê¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Ê¿ô»ú¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÇ¼ý¤Î18%¤ò³°¹ñ¿Í¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÍý²ò¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï»ä¤¿¤Á³°¹ñ´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤ò¤¢¤ë°ÕÌ£¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾¤Ã¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤Î°Õ¸«¤ÏÃæ¹ñÆüËÜ¾¦²ñ¤ËÊ¹¤±¤Ð½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð·ë¹½½ÅÊõ¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆüËÜ´ë¶È¤ÎÍ×Ë¾¤ÏÃúÇ«¤ËÊ¹¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂçºåËüÇî¤ÎÃæ¹ñ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¤Î¾¯¤·Á°¤ËÂçÎÌ¤Îµö²Ä¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤ÆÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬Æñ¤·¤¤»þ´ü¤òÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
QµîÇ¯11·î¤Ë¤Ï¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤âºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¾¦²ñ¤Ç½Å¤Í¤ÆÍ×Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
ËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢»äÃ£¤â¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤³¤Î¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤ÏÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¹±µ×Åª¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ë¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤â´û¤Ë»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·ÆüËÜ¤«¤éÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼Ô¿ô¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£µÕ¤ËÃæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯Î¹µÒ¤Ï30%¡¢40%¤È¤¤¤¦À®Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¸òÎ®¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²æ¡¹¤âËÜÅö¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ö¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍè¤Æ¸«¤Æ´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¡£¤¼¤ÒÉ´Ê¹¤Ï°ì¸«¤ËÇ¡¤«¤º¡£Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò²ñ¤¦¿Í²ñ¤¦¿Í¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
Q¤É¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤óÃæ¹ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡©
ËÜ´Ö²ñÄ¹
¶²¤ì¤òÊú¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤â¾¯¤·¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢È¿¥¹¥Ñ¥¤Ë¡¤Ë´Ø¤·¤ÆÌÀÎÆ¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â»ä¤ÏÆüËÜ´ë¶È´´Éô¤Î¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÊÕ¤â¤â¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥¯¥ê¥¢¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ê¸åÈ¾¤ËÂ³¤¯¡£²»À¼ÇÛ¿®¤Ç¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖËÌµþÈ¯¡ªÃæ¹ñ¼èºà¤Î¸½¾ì¤«¤é¡×¤Ç¡Ë
Ê¹¤¼ê¡¡JNNËÌµþ»Ù¶ÉÄ¹¡¡Î©»³²ê°Ê»Ò¡¡
JNNËÌµþ»Ù¶É¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¡ÃæÌîÍÛ