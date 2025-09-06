記録的な大雨のあとは再び猛暑です。きのうにかけて台風や前線の影響で、太平洋側を中心に大雨に見舞われました。きょうは一転、台風一過の晴天で、厳しい残暑になりそうです。

昨夜、台風15号は温帯低気圧に変わり、日本の東で前線に取り込まれました。きょうは大陸から晴れの天気をもたらす高気圧に覆われるため、久しぶりに全国的に晴れるでしょう。関東から西で35℃以上の猛暑日が復活しそうです。ただ、比較的からっとした暑さです。あすは高気圧が離れ、北日本に前線を伴った低気圧が近づきます。北日本や日本海側は天気が下り坂ですが、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が送り込まれるため、蒸し暑さがアップ、猛暑日エリアは東北まで拡大しそうです。

きょうは、東海から西で35℃以上が目立ちます。東京は34℃、関東の内陸でも猛暑日が復活するでしょう。あすは東京でも35℃、猛暑日エリアはさらに拡大し、仙台など東北でも猛暑日続出となりそうです。2日連続100か所以上で猛暑日になる予想です。

きょうは、全国的に晴れるでしょう。近畿から東北ではきのうより高く、関東甲信や東北は大幅に高くなる予想です。山口や日田（大分）では37℃と体温並みの暑さ、大阪や名古屋など猛暑日最多記録をさらに更新するところが多くなるでしょう。東京は34℃と3日ぶりに真夏日が復活する予想ですが、からっとした暑さになりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：28℃ 釧路：23℃

青森 ：30℃ 盛岡：31℃

仙台 ：30℃ 新潟：31℃

長野 ：32℃ 金沢：32℃

名古屋：36℃ 東京：34℃

大阪 ：35℃ 岡山：35℃

広島 ：34℃ 松江：33℃

高知 ：34℃ 福岡：35℃

鹿児島：35℃ 那覇：33℃

熱中症警戒アラートが九州や四国中心に発表されています。赤色の表示の所も熱中症の危険が高いところです。大雨の復旧作業中などもご注意ください。

来週は本州付近に前線が停滞しやすくなり、週中頃に天気と気温の傾向が変わってきます。猛烈な暑さは火曜日ごろまでの所が多くなりそうです。水曜日以降はくもりや雨の所が多くなるでしょう。