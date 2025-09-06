中日１−０巨人（セ・リーグ＝５日）――中日が投手戦を制した。

五回、ボスラーが唯一の得点となるソロを放った。柳が６回４安打無失点で３勝目。巨人は１失点で投げ切った山崎を援護できなかった。

「セ最高峰の先発」

投げ合った中日の柳が、「今のセ・リーグで最高峰のスターター（先発）」とたたえた賛辞にたがわない力投だった。巨人の山崎はソロのみの１失点で試合を投げ切ったが、援護がなく４敗目。孤軍奮闘は実らず、無念さをにじませた。

両チーム無得点のまま、山崎は五回一死まで一人の走者も許さない完全投球。１５０キロ前後の速球、変化球ともにコーナーに集め、凡打の山を築いた。だが、１４人目の打者、ボスラーにカットボールを捉えられ、右翼席へ痛恨の先制ソロ。「投げた感じも状態もよかった。（悔やまれるのは）ホームランの１本です」と振り返っただけに、あまりにもったいなかった。

ただ、本人の言葉通り、以降も隙のない投球を続けたのはさすがだった。七回二死一、二塁のピンチでは山本を遊ゴロに打ち取り、八回まで２安打、１失点。敗れはしたが今季初完投のマウンドを、杉内投手チーフコーチは「完璧。打順が回ってきても代える気持ちはなかった」とねぎらった。

前回の登板で３年連続の１０勝目。投球だけではなく、「マウンドで投げている姿が大事で、まだ行けるぞと（仲間に）思ってもらえる投球をしないといけない」と投手陣を引っ張る自覚も芽生えつつある。最後まで一人で投げ抜いた８５球に、右腕の強い覚悟が見えた。（浜口真実）

巨人・阿部監督「山崎は頑張ってくれた。１点がとても遠かった」