¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡M18½éÅÀÅô¡¡ÀÐÄÍÁî°ìÏº¤¬¥×¥í½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ!ºûÀîµÈ¹¯¤¬º£µ¨½é¥¢¡¼¥Á!
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯11¡½0³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡ÀÐÄÍ¤Î¥×¥í½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤ËºûÀî¤Îº£µ¨½é¥¢¡¼¥Á¡£º£µ¨ºÇÂ¿18°ÂÂÇ¤ÎÃæ¡¢¼ãÂë¤¬¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤òÆ²¡¹¤È¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Ä¥³¥Ä°ÂÂÇ¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤¬ÀÐÄÍ¤À¡£3¡½0¤Î½é²ó2»à°ìÎÝ¤ÇÆóÎÝ¤Ø¤Î¥´¥í¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤òÍ×µá¤·¡¢È½Äê¤ÏÊ¤¤Ã¤ÆÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6¡½0¤Î3²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Ç±¦Á°ÂÇ¡£7¡½0¤Î4²ó2»àÆóÎÝ¤Ç¤Ïº¸Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢6·î20Æü¤Îºå¿ÀÀï°ÊÍè¤ÎÂÇÅÀ¤â¹ï¤ó¤À¡£7·î20Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤òºÇ¸å¤Ë2·³¹Ô¤¤â¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¿¡£µÕÊý¸þ¤ÎÂÇµå¤Ç¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¹ë²÷ÃÆ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤¬ºûÀî¤À¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢9¡½0¤Î7²ó1»àÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿½éÂÇÀÊ¤Ç¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éº£Ìî¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç±¦Íã¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡Ö7·î¤«¤é¥Ö¥ó¥Ö¥ó¿¶¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡ÊÀ®ÀÓ¤Ï¡Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£³Î¼ÂÀ¤ò¾å¤²¤ëÁÀ¤¤¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Î½ÅÎÌ¤ò880¥°¥é¥à¤«¤é930¥°¥é¥à¤Ë¤¢¤¨¤Æ½Å¤¯¤·¤¿¡£»Õ¾¢¡¦ÌøÅÄ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°éÀ®Áª¼ê¤Î¥·¥â¥ó¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÂÇÀÊ¤Ç»ÅÎ±¤á¤Æ¡ÖÀèÇÚÊý¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£