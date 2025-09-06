これ全部「白髪ぼかし」！？【50代】は試すしかないカモーーッ♡

白髪を隠すのではなく、地毛と白髪とのコントラストを目立ちにくくする「白髪ぼかし」。暗く重たくなりがちな白髪カバーを軽やかに見せることができます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、50代の髪にもしっくりなじみやすい白髪ぼかしヘアを紹介します。

グレイブレンドを効かせたミディアムレイヤー

@hair_by_keikoさんが手がけた、ミディアムレイヤーの「グレイブレンド」。@hair_by_keikoさんいわく、グレイブレンドは「細やかハイライトと明るいツヤ感カラーで⁣白髪をブレンド、なじませぼかします」というテクニック。お手入れ頻度も減りそうな、多忙な人におすすめの白髪ぼかしです。

くすみブラウンで艶をまとう

髪色を落ち着かせたいときにぴったりなのが、こちらの「くすみブラウン」。深みのあるトーンでありながら、光を含んだような柔らかさがあり、白髪をなじませながら上品に見せてくれます。世代を問わず取り入れやすい白髪ぼかしカラーです。

ハイトーンベージュの大人ミディアム

全体を明るめのベージュでまとめることで、白髪を自然にぼかしたミディアムスタイル。肩にかかる長さではねる毛先が軽やかで、透明感のあるカラーが顔まわりを明るく見せます。重さが出やすい中間レングスでも、軽やかさと立体感が加わり、エアリーな雰囲気に仕上がりました。

ショートボブ × ファッションカラー

こちらは@yorimitsu_kakimotoarmsさんによると、地毛を「2ヶ月に1度一色染め」、「半年に一度のペースでハイライト」による白髪ぼかしを取り入れているショートボブ。全体の印象をすっきり見せながらデザイン性もプラスできるのが魅力です。細やかなハイライトを組み合わせることで、髪に立体感が生まれ、動きのある仕上がりに。軽やかで洗練されたシルエットが引き立つ、大人世代の髪に自然になじむスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hair_by_keiko様、@chikara.ito___様、@katayu1204様、@yorimitsu_kakimotoarms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里