【放送局占拠 第8話】武蔵、青鬼・大和と初共闘 座敷童の正体明らかに
【モデルプレス＝2025/09/06】嵐の櫻井翔が主演を務める日本テレビ系ドラマ「放送局占拠」（毎週土曜よる9時〜）の第8話が、6日に放送される。
【写真】櫻井翔の紅白差し入れ「嵐愛が詰まってる」と話題
櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年の「大病院占拠」、2024年の「新空港占拠」と続編が制作され、今作で3作目。来たる東京都知事選挙に向け選挙特番を放送中の「テレビ日本」を、突如として妖怪の面をかぶった「妖（あやかし）」と名乗る武装集団が占拠。一瞬でも気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスが開幕する。
櫻井のほか、比嘉愛未、加藤清史郎、曽田陵介、ぐんぴぃ、齊藤なぎさ、山口大地、真山章志、亀田佳明、北代高士、吉田芽吹、宮部のぞみ、吉田帆乃華、瀧内公美、ソニン、高橋克典、片岡礼子、福澤朗、戸次重幸、菊池風磨（timelesz）らが出演する。
「伊吹を止めるぞ、俺とおまえで」。武蔵（櫻井翔）は般若・伊吹（加藤清史郎）の暴走を止めるため、宿敵である青鬼・大和（菊池風磨）と共闘。大和を監禁場所から間一髪救い出すと、伊吹の目を盗んで指揮本部に留置し、「知ってること、全部話せ」。武蔵の追及に、大和は「おそらく座敷童は今、放送局内に潜り込んでいます」。
妖の1人である座敷童は、放送局内すべての場所に出入りできるマスターキーを握っている。その鍵を奪い取れば、人質解放の糸口になる。武蔵は座敷童を炙り出すため、秘策を打ち出す。そんな中、伊吹が次なる要求を武蔵に突き付ける。官房長官の息子・式根潤平（山口大地）の闇を2時間以内に暴け。間に合わなければ、潤平の頭蓋骨を新たな装置が襲う。武蔵と大和は、妖が残したヒントを頼りに、すべての始まりとなった闇に迫る。座敷童は一体誰だ？妖を生み出した“始まりの闇”とは。
◆櫻井翔主演「放送局占拠」
◆「放送局占拠」第8話あらすじ
