½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼·à¾¡5ÉÃÁ°¤Ë¡Èµ¤¸¯¤¤¡É¤ÎÌ¾¥×¥ì¡¼¡Ö¥°¥Ã¤È¶þ¤ó¤Ç¡Ä¡×¡¡»ÊÎáÅã¤Ø¤ÎÊÖµå¤¬¡ÈÁ´½¸Ãæ¡É
ÆüËÜ¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤Ë²¦¼ê
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï3Æü¡¢¥¿¥¤¤Ç½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤Ë3-2¡Ê20-25¡¢25-20¡¢22-25¡¢25-22¡¢15-12¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£µÕÅ¾¤Ç15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤Ë²¦¼ê¡£¥Á¡¼¥àºÇÂ¿27ÆÀÅÀ¤ÎÏÂÅÄÍ³µª»Ò¤¬¡¢¾¡ÍøÄ¾Á°¤Ë¸«¤»¤¿ÃúÇ«¤Ê¥×¥ì¡¼¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡Âè5¥»¥Ã¥È¡¢14-12¤ÈÆüËÜ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¡£ÏÂÅÄ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î´Ø¤Ø¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÇÊÖ¤·¤¿¤Î¤âÏÂÅÄ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¹â¤µ¤ò¤Ä¤±¡¢ÃúÇ«¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥¹¡£´Ø¤Î¥È¥¹¤òÀÐÀî¤¬ÂÇ¤ÁÈ´¤¡¢¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø5ÉÃÁ°¤Î¾ìÌÌ¤ËX¾å¤Ç¤Ï¡Öº£¤ÎÏÂÅÄ¤Î¥°¥Ã¤È¶þ¤ó¤Ç¹â¤¯¾å¤²¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á´¶Æ°¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¡ÖÃúÇ«¤Ë¹â¤¯¾å¤²¤¿ÏÂÅÄ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤¹¤´¤¯¾¡¤Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÎäÀÅ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Ö¥¿¥Ã¥ÁÁ°¤Î»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÃúÇ«¤ËÊÖµå¤¹¤ë¥¯¥ì¥Ð¡¼¤µ¡×¡ÖÏÂÅÄ¤ÎÃúÇ«¤µ¤ËÀ¼½Ð¤¿¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¥È¥¹Í¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¿¨¤ë½Ö´Ö¡¢Á´½¸Ãæ¤·¤Æ¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡ÖÏÂÅÄÁª¼ê¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Î»ÑÀª¤ÎÄã¤µ¤È´ðËÜ»ÑÀªËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë