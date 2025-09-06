謎のメモと一緒に置き去りにされた猫

施設の玄関に置き去り

ペンシルベニア州にある動物施設の玄関に置かれたダンボール箱。中には怪我をした猫と、手書きのメモが入っていました。

施設のスタッフは、すがるような目で見ている猫をすぐさま室内へ連れて入りました。その怪我はすぐに手当が必要でしたが、辛いであろうにも関わらず、猫は落ち着いていて、人間を信頼して身を任せています。

かつては愛されて育ったペットだったということは、明らかでした。

メモには…

「僕の名前はフェリックス。

足の怪我を手当てして、食べ物をください。

僕のママにはもう僕を飼う余裕がありません。

僕はとてもフレンドリーでいい子です。

どうか、新しい家族を見つけるのを手伝ってください。

ありがとう」

と書いてありました。

出典：https://www.youtube.com

飼い猫だったにも関わらず、突然置き去りにされて、どんなにか心細かったでしょう。

悲しいことに、施設の前に犬や猫を捨てていく人は、決して珍しくないのだそうです。虐待というわけではなく、生活に困窮してしまったり、その他の事情でやむを得ず置き去りにするケースも多いとのこと。

治療と回復

施設の生活に慣れてきたフェリックスは、人がそばに来ると前足を伸ばして甘え、信頼していることを伝えてくれているようです。この愛情深いフェリックスに早く家族が見つかるといいですね。

出典：https://www.youtube.com

永遠の家族

そして奇跡がやってきました！お迎えするペットを求めて施設を訪れた家族の目に留まったのは、フェリックスのフレンドリーで優しい眼差しでした。

「この子だ！」と感じた家族は、フェリックスを「うちの子」としてお迎えすることに決めました。

今では、愛情たっぷりの家族のもと、日当たりの良い窓辺で穏やかでハッピーに暮らすフェリックスです。

出典：https://www.youtube.com

まとめ

施設の方は「いろいろな事情で飼えなくなった時は、置き去りにするのではなく、相談できるところはきっとあるはずなので、まずはそういうところを頼って欲しい」と語っています。置き去りにするよりは安全ですし、違った解決方法があるかもしれません。

何はともあれ、フェリックスが新しい家族のもとでハッピーに暮らしていてよかったですね！

※こちらの記事は動画配信をしているYouTubeチャンネルより許可を得て掲載しております。

掲載YouTubeチャンネル：BazPaws