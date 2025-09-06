「彼が以前から仲良くしている芸能関係者に“噂”はあったので、わりと“やっぱりか”という印象ですね」

そう話すのは、テレビ局関係者。彼とは3日、麻薬取締法違反（共同所持）容疑で逮捕された俳優の清水尋也容疑者（26）のことだ。

「警察関係者によると、今年に入ってから清水容疑者が大麻を使用しているという情報があり、警視庁が捜査を進めていたようです。そして3日の早朝、東京都杉並区にある清水容疑者の自宅に警視庁が家宅捜索に入り、植物片や吸引器具を押収。清水さんは“大麻を持っていたことは間違いない”と容疑を認めています」（スポーツ紙記者）

清水容疑者は職業不詳の20代女性と同居していたようで、その女性も容疑を認めているという。

清水容疑者の逮捕の影響はすでに大きく出ている。

「清水さんは、現在放送中の松本潤さんが主演を務める日曜劇場『19番目のカルテ』に出演中でしたが、TBSは7日に放送される予定の最終回を前に、彼の出演シーンをカットすることを発表しました。また、時差放送のため、最終回より前の放送回が残っていた福井放送や秋田放送などのローカル局は放送を休止。別番組への差し替えを発表しています。

さらに清水さんは、9月29日に放送がスタートするNHKの連続テレビ小説『ばけばけ』にも出演予定でしたが、今回の逮捕によって当然ながら出演は取りやめとなりました」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

だが余波はこれだけでは済まないのでは、とも囁かれていて……。冒頭にある“噂”とは、

「清水さんが仲良くしている芸能関係者には“薬をやっている”という噂があったんです。その後、その芸能関係者は“もう薬から抜け出した”とも聞いてはいましたが……」（前出・テレビ局関係者、以下同）

警察関係者は「次なる逮捕者の可能性」を示唆する。

「清水容疑者は取り調べで大麻の入手先については“言えない”と供述しているといいますが、なぜ自分が不利になるようなことをしているのか。それは親しい人を庇うためと考えられます」

入手ルートが判明すれば、清水容疑者以外の顧客も割れる可能性が高いという。

「“迷惑をかけられない”などと考え、黙秘しているかもしれません。もしかしたら清水容疑者の入手ルートをその芸能関係者も利用していたとすれば、捜査の手が及ぶことになる。芸能界での芋づる式の逮捕もあり得るでしょう」

清水容疑者の逮捕で終わるのか、果たして──。