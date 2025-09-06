現在放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』。アンパンマンの作者・やなせたかしさんとその妻・暢さんをモデルにした夫婦の人生を描く物語で、ヒロイン・のぶを今田美桜（28）、夫・柳井嵩を北村匠海（27）が演じている。

9月2日に放送された第112話では、河合優実（24）演じる主人公の妹・朝田蘭子と、妻夫木聡（44）演じる嵩の恩人・八木信之介の関係に“進展”があり、話題となった。

豪華キャストが集結する『あんぱん』で存在感を放つ河合。並行して、別のドラマの撮影も行っていたようだ。

「『あんぱん』は約1年に渡る撮影の末、8月22日にクランクアップしましたが、撮影の終盤は、並行してNetflixのドラマの撮影にも参加していたそうです。

役所広司さん（69）が“世間から忘れられてしまった大物俳優”という役どころで主演を務めるそうです。脚本を担当するのは宮藤官九郎さん（55）。河合さんはメインキャストでの出演です。

同作は一世を風靡した’00年放送の連ドラ『池袋ウエストゲートパーク』（TBS系）の制作チームが手がけることから、芸能界を引退したTOKIOの元メンバー・長瀬智也さん（46）の復帰の可能性があると『女性セブンプラス』が報じています。

また浜田雅功さん（62）の出演も決まっており、浜田さんは’10年放送の連続ドラマ『検事・鬼島平八郎』（テレビ朝日系）以来、15年ぶりに俳優業に復帰となるそうです」（映像制作関係者）

河合は浜田との共演を喜んでいるようだ。芸能関係者は言う。

「クールな印象を持たれることも多い河合さんですが、大のお笑い好きなんです。

`24年6月に『だれかtoなかい』（フジテレビ系）に出演した際には、対談相手にゆりやんレトリィバァさん（34）を指名。番組内では、ゆりやんさんの『海外の女優さんの授賞式』のネタが昔から大好きなので教えて欲しいと話し、その場で打ち合わせをしてカメラの前で披露していました。

また’24年7月放送の『あさイチ』（NHK）では、お笑いコンビ・シソンヌのファンだと明かし『コントを演技の参考にしている』と告白。お笑い好きになった理由について『比較的、バラエティーとかお笑いをみる家で育ったなという感じで』と明かしていました。

河合さんが朝ドラに出演したこともご両親は嬉しかったでしょうが、浜田さんとの共演も親孝行になるのでは……」

お笑い界のレジェンドとの絡みで河合の新境地が見られることだろう――。