他人の仕事を「それって生産性ないですよねw」と馬鹿にする大学生　その無礼さに感じたこと

以前、飲み屋でぼんやりしてると隣に声ばかり大きい、つまらなそうな大学生グループが来た。カウンター席だったので話しかけられたくないから（つまらなさが感染するので）少し背を向けていたが、案の定話しかけられてしまい……。

仕事は何をしているのかと聞かれたので売れないライターであると正直に答えたら「それって生産性ないですよね」と笑われたので「君たちの面白くないトークみたいにですか？」と答えたら何故か僕がマスターに信じられないぐらいガチで怒られてしまった。

それからその店には行ってないし、大学生のことが前よりも一層苦手になってしまった。こういう、仕事を小馬鹿にされた経験というのは過去にも何度か味わったことがあるんだけど、基本的にはあまり気にしないようにしている。

親の仕送りで酒のんで会話の大半が「ヤバい」で構成されてるような若者にバカにされたとて、別に尊厳まで傷つくわけでもないし。でも、プライドが人並みにある方にとっては、これ苦痛だろうな。（文：松本ミゾレ）

アラフォー実家住みの女性、姪っ子の言葉にショックを受ける

先日、ガールズちゃんねるに「自分の人生や仕事をバカにされた経験ありますか？」というトピックが立っていた。トピ主は高卒のアラフォー実家暮らしで、仕事はちゃんとしているという。ところが先日、姉の娘である中学生の姪から耳を疑う言葉が飛び出した。

「大学までは行く。叔母みたいな人生になりたくなければちゃんと大学まで行って、手に職もつけて、早めにいい人を見つけるんだよとママに言われた」というのだ。言う姉も姉だが、それを真に受ける姪も姪である。

本人的には自身の人生にも納得しているし「満足しています」とも書き込んでいるものの、やはり姪のこの発言にはショックを受けてもいるようで。

普通に考えて、言わなくていいこと言っちゃうのはまだ中学生だからなのだろう。しかし、こんなこと言わないに限るわけで、それは普通の子供なら理解もしているはず。なんで言うんだろうね。赤の他人の話ならともかく、身内に打撃を与えるような発言なわけで……。

他人の人生を馬鹿にする人間にまともな人はいない

で、トピックには他にも色々と他人からの無思慮な発言によって人生や仕事をバカにされて、悲しい思いをした人たちのエピソードを見ることもできる。せっかくなのでいくつか紹介・引用させていただきたい。

「社長秘書なんだけど、よく知らない女から『秘書は男好きのクズしかいない。バカにピッタリな職業』って噂流されたことある」「看護師だけど姉に『肉体労働でシモの世話やら遺体やら触る仕事のくせに』って言われた」「若い頃から家族の介護をしていて清掃員として働いています。馬鹿にされまくりです」

と、こんな具合で無思慮な発言によって傷ついた経験を持つ人は多いことが分かる。

でもまあ、そんな僕が言うのも説得力がないかもしれないけど、こういうことを言われても、そんなに深く落ち込むことはないと思うよ。だって他人の人生や仕事をバカにする人に、まともな価値観を有する奴なんかいないんだから。僕自身がそういう人間だから分かるんだけど、本当に世の中にはどうしようもない奴っているんだよね。

まともなじゃないから、他人の仕事も生き様も、簡単にバカにできるのだ。そういう人っているんだよ、いっぱい。こういう人は他人から、大事にされてこなかった人とも言えるよね。周囲に思いやりのある人がいなかったから、思いやりがない発言をしてどんどん嫌われるのよ。

だから、そんな人にやいやい言われても、そりゃ悔しいかもしれないけど、気にしなくてもいいよ。前述の失礼な姪とかもそうだけど、そういうことを言う人って自分の人生がまだ始まったばかりで夢も多くて前途がある、若くて「私には可能性がある」とか思っているイタいガキがまず半分。

残り半分は、誰にも大事にされず、大事にしたい相手もなく、テレビやネットを見ながら文句を言うぐらいしかすることがろくになく、友達も家族もない孤立して暇な中高年とかだよ。

なので、所詮そんな連中の言うことなんだと割り切って、バカにされても相手にしなけりゃいいんです。

