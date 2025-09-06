大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）に向けた横綱審議委員会による稽古総見が５日、国技館内の相撲教習所で行われた。昇進後初優勝を目指す大の里（２５）＝二所ノ関＝、豊昇龍（２６）＝立浪＝の両横綱と、大関・琴桜（２７）＝佐渡ケ嶽＝による申し合い稽古では、先場所途中休場の豊昇龍が１３勝６敗と復調をアピール。大の里は３勝８敗と明暗が分かれた。大関取りに挑む関脇・若隆景（３０）＝荒汐＝は体調不良で欠席した。

復活を予感させた。豊昇龍は横綱、大関陣で最多の１９番で１３勝と存在感を示した。いきなり琴桜を寄り切ると、大の里を切り返しで下すなど３連勝発進。気迫十分で、終盤にものど輪で大の里を起こして押し出すなど横綱同士の稽古は５勝３敗と勝ち越し。「横綱、大関と稽古することはなかなかない。いい稽古ができた。２０番取りたかったね」と納得顔。安易な足技に頼る場面は課題だが、横審の大島理森委員長（元衆院議長）も「豊昇龍が元気な姿を見せてくれてほっとした」と評価した。

名古屋場所は左足親指を痛めて途中休場した。８月２３日の夏巡業（新潟市）では左肩を痛めた。テーピングを施して、以降の巡業６日間は相撲を取る稽古ができなかったが、両方の患部について「だいぶ良くなってきた」と回復を強調した。

序盤で流れをつかめず、横綱昇進後は３場所で２度休場。豊昇龍は「名古屋場所は情けない姿をみせた。一日一番集中していけば結果は出てくる」と視線を上げた。今度こその綱初Ｖへ万全な状態で初日を迎える。（山田 豊）

大の里は精彩を欠く「全然ダメ。バラバラだった」

横綱２場所目の大の里は精彩を欠いた。上位陣による申し合いで負けが込んだ。豊昇龍に上手を許すと、切り返しでひっくり返された。「あっ！」と大きな声が相撲教習所内に響き渡った。得意の右が入り、豊昇龍を押し出す場面もあったが横綱同士の稽古は３勝５敗。本場所では４連勝中の琴桜には立ち合いで出足を止められるなど３戦全敗だった。３日には部屋で兄弟子と２０番取っていたが、まだ上半身と下半身の動きがかみ合わず「全然ダメ。バラバラだった」と猛省した。

ただ、大の里の強みは初日に照準を合わせられること。夏場所前の稽古総見は体調不良もあって６勝１０敗だったが、その後に出稽古を重ねて初日から１４連勝し、４度目の優勝で横綱昇進をつかみ取った。６日は二所ノ関一門の連合稽古が控える。新横綱だった名古屋場所は１１勝。琴勝峰に平幕優勝を許しただけに、「同じ失敗をしないように。最後まで優勝争いをするという思いで頑張る」と看板力士としての自覚をにじませた。