◆パ・リーグ オリックス２―０日本ハム（５日・京セラドーム大阪）

疲労に重い黒星が重なった。日本ハムはチャンスを生かせずゼロ封負け。ドタバタ移動の末の敗戦に、新庄監督は「新幹線で７時間？ 練習もできなくて、こういう結果になりますね。やっぱ打つ方では準備が大事ってことが分かった試合」と淡々と振り返った。

またも大阪移動だった。東海道新幹線が台風１５号の影響で、一時運転を見合わせ。東京駅を６９分遅れで出発したが、静岡駅で２時間以上も足止めを食らうなど影響は続き、新大阪駅着は４時間２２分遅れの午後５時２２分だった。新大阪からのバスで軽食と水が配られ、球場入りは約４時間遅れの午後６時５分。フリー打撃は行わず、ウォーミングアップを含め４０分程度の練習で試合に臨んだ。

８月１日のオリックス戦（京セラＤ）では、北海道からの大阪移動が大幅に遅れ、１６分遅れで試合を行ったが、前回以上の開始遅れ。新庄監督は前回同様にインスタグラムでスタメンを発表し「ストレッチは新幹線で頼むばい」と呼びかけたが、打線が不発に終わった。

開始が遅れた試合は前回に続く連敗。首位と３ゲーム差とされ、ついにソフトバンクにマジック１８が点灯したが「勝手に書いて（笑）。今日はけががなかったということで」と指揮官。まだまだパ・リーグの灯を消すつもりはない。（山口 泰史）