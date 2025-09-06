◆テニス 全米オープン第１２日（４日、ニューヨーク、ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター）

２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（２７）＝フリー＝が逆転で敗れ、全米３度目、４大大会５度目の決勝進出を逃した。同９位でウィンブルドン準優勝のアマンダ・アニシモバ（２４）＝米国＝に、日付けをまたぐ２時間５６分の熱戦の末、７―６、６―７、３―６で敗れた。４大大会は準々決勝以降で１４試合目にして初の敗戦となったが、８日発表の最新世界ランキングでは１４位に浮上見込みだ。

大坂は、開閉式屋根が閉まった天井を見上げ、逆転での敗戦を受け入れた。安定性を重視し、攻守の切り替えを大切に闘った今大会６試合。世界最高の舞台で、新たなスタイルは十分に機能した。「自分ができることは、すべて出し切った。正直、悲しい気持ちはない」。いつも見せる悲しみの涙はなかった。

第２セットの６―５で自分のサーブなど、５年ぶりの決勝進出チャンスはあった。アニシモバが放つ低く滑る球を必死で拾い、返球し続けた。パワーだけでなく、多彩な球種とコースを組み合わせたサーブで１５本のエースを奪った。最後は力尽きたが、新スタイルに迷いはない。「この敗退は、むしろ励みになる。もっと練習して、うまくなりたい」と前を向いた。

２４年１月に産休から復帰した。当初は「思うように動けず、感覚も戻らなかった」という。それでも活躍するママ選手を見て「私だけ取り残されている」と感じてもいた。今回の快進撃で、大坂の新たなテニス人生が幕を開けたことだけは間違いない。