日本女子プロゴルフツアーのゴルフ５レディスは５日から３日間、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ（６５０５ヤード、パー７２）で開催される予定だったが、５日の第１日は台風１５号の接近に伴い、中止となった。ジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる１４歳の須藤弥勒（ゴルフ５／太陽自動車）は、開催コース近くの街のゴルフ練習場で最終調整を行った。３日にはツアー通算５勝の実力者、川崎春花（村田製作所）と練習ラウンドを同組で回ったことを明かし「正確性がすごい。とても勉強になりました」と感心した様子で話した。

ジュニア料金で１０００円打ち放題。街のゴルフ練習場で、約２時間、ボールを打ち込んだ弥勒は「こちらで練習させてもらって良かったです」と感謝した。

成長中の１４歳にとって有意義な練習ラウンドがあった。「２日前に川崎さんと一緒に回らせていただきました。体（身長１５８センチ）は、そんなに大きくないのに、すごく飛ぶ。何よりも正確性がすごい。ミスが全くありませんでした。何度も優勝する選手はこんなにうまいのか、と、とても、勉強になりました。川崎さんは、とても、優しかったです」と弥勒は笑顔で振り返った。

通常の３日間大会では予選ラウンド３６ホールで５０位タイまでの選手が決勝ラウンドに進出する。今大会は２日間３６ホールの短縮競技となり、６日の第１ラウンドで６０位タイまでの選手が７日の決勝ラウンドに進む。「短縮競技になって、予選通過の可能性は少し大きくなったと思います。川崎さんと一緒に練習ラウンドをさせてもらった貴重な経験を生かして予選通過を目指します」と弥勒は意欲的に話した。６日午前１１時２７分、勝負の１８ホールをスタートする。

◆須藤 弥勒（すとう・みろく）２０１１年８月６日、群馬・太田市生まれ。１４歳。１歳からゴルフを始め、東大出身の父・憲一さんの緻密な指導を受ける。１７年に大会史上最年少で世界ジュニアに優勝。１８年も連覇した。１９年にマレーシア世界選手権、２１年にキッズ世界選手権、２２年６月にジュニア欧州選手権優勝し、ジュニアゴルフ界の４大メジャーを制覇。２２年１月からアマチュアも無制限でスポンサー収入を得ることが可能になったことで、ダブル所属契約のゴルフ５と太陽自動車をはじめ多くの企業から推定総額３億６０００万円以上の支援を受ける。家族は父、元フィギュアスケート選手でピアニストの母みゆきさん、兄・桃太郎君、弟・文殊君。