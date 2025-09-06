ゴキブリを焼くと集まってくる？超音波って効くの？巷にあふれる“G”にまつわる噂の真相を駆除業者が解説

テカテカ黒光りした見た目、瞬時に方向を変えて猛スピードで走り去るトリッキーな動き、どこに着地するのか予測できない不安定な飛翔…。ゴキブリは、見た目、行動、どれをとっても人を不快にする要素が満載だ。



とはいえ、国民的な嫌われ者ゆえに人々の関心は高いようで、ゴキブリに関する都市伝説的な噂や、真偽不明な情報が巷にあふれている。はたしてなにがホントで、なにがウソなのか？害虫駆除の専門家でゴキブリの生態にも詳しい足立雅也さん（808シティ代表）にQ&Aスタイルで答えてもらった。

焼くと集まってくる？

――ゴキブリを焼くと、熱でフェロモンが拡散され近隣のゴキブリが集まってくるってホント？

これはおそらくウソだと思われます。

ゴキブリにはフェロモンを使って他のゴキブリを集める習性があるのは本当です。ゴキブリの糞のなかに含まれている「集合フェロモン」と呼ばれるものがそれで、オス、メスに関係なく同一種の仲間を特定の場所に引き寄せる働きを担っています。交尾目的というより、コロニー（群れ）をつくるためのフェロモンととらえていいでしょう。

ゴキブリがコロニーをつくるのは、単独よりも集団で生活したほうが早く成長し、繁殖期を早く迎えることができるからとも言われています。なぜ集団で暮らすと成長が早まるかの理由については、まだ明らかになっていないようです。

ただし、ゴキブリの糞に含まれるフェロモンは、そのまま放置しておくと2〜3日で消えてしまうほど弱く、不安定な物質です。高熱でゴキブリを焼いた場合、フェロモン成分は即分解されて仲間に届く前に消えてしまうはずです。

余談になりますが、個人的にはゴキブリの臭い汁が苦手です。ティッシュペーパーで捕まえたりすると、防衛本能から臭い汁を出します。その臭いはティッシュペーパーを突き抜けて、感触はありませんが手に届きます。一度指や手にニオイがつくと、洗っても2〜3日とれないので、みなさんも駆除の際は素手はやめておきましょう。

高層階に住めば見なくて済む？

――マンションの高層階にはゴキブリはいないってホント？

マンションの場合、1〜2階の低層階はゴキブリの発生率が高く、上に行けばいくほど低くなると一般的に思われています。

しかし、高層階にゴキブリはいないとは断言できません。タワーマンションのような超高層の建物については未調査ですが、十数階程度の高層階にもゴキブリが発生しやすい場所は存在します。意外に思われるかもしれませんが、1〜2階の低層階に次いでゴキブリが多く、相談を受けるのが憧れの最上階なのです。

なぜ最上階にゴキブリが多いかというと、屋上で繁殖したゴキブリが外壁を伝ってベランダや窓から侵入してくることがあるからです。「餌となるものがなにもない屋上にゴキブリは生息しない」と思われがちですが、実は鳥の糞や水がクロゴキブリのエサになっています。雑草や苔が生えているような古いビルの屋上にはクロゴキブリが繁殖できる条件がそろっているのです。

ショッピングモールやオフィスビルの屋上に草木を植える屋上緑化が流行っていますが、緑化された屋上も手入れを怠るとゴキブリの温床になります。

以前、そのような建物の屋上でゴキブリ駆除剤を噴霧したことがあります。薬を撒いたとたんに大量のゴキブリがゾロゾロと這い出してきて、逃げだすためなのか屋上から地上に向かって次々に飛び降りていったのです。ゴキブリ嫌いな人が見たら卒倒しそうな光景ですよね。

いずれにせよ、ゴキブリが苦手な人がマンションの最上階に住もうとする際は注意が必要です。内覧の時は、部屋の間取りや日当たりだけでなく屋上が清潔に保たれているのかのチェックもお忘れなく！

超音波駆除器は効く？

――超音波を使った駆除器って効くの？

超音波や電磁波を使ってゴキブリを撃退する“超音波害虫駆除器”のようなものが、通販等で多くの種類が販売されていますが、正直いって、全く効果は期待できません。

かつて消費者庁が、ゴキブリに効くと謳って超音波害虫駆除器を販売していた会社に対し、景品表示法違反にあたるとして措置命令を出したのを見ても、効果がないのは明らかです。

ところが、いまだに超音波を使ったゴキブリ駆除器は売られ続けていますが、どうしてなのでしょうか。

消費者センターに「駆除器を買ってはみたがゴキブリに効かなかった」などという苦情が多く寄せられると、消費者庁から販売元に「効果の根拠をとなるデータを提出してください」という指示が出ます。しかし、ゴキブリに効かないのでデータなんて出せるわけがありませんよね。

それで、商品の販売は中止になると思いますが、そのとき既に別の類似商品が販売されています。また、次から次へと類似商品が新発売されていきます。キリがありません。

泡や凍結させる駆除方法ってどう？

――殺虫剤を使わない駆除方法（泡で窒息させる・凍らせる・焼く）ってどうなの？

殺虫成分が入った薬剤を使わずに、ゴキブリを駆除する方法はいくつか存在します。そのひとつが、「泡系の殺虫スプレー」を使って泡でゴキブリを殺す方法です。泡は中性洗剤が主成分で、泡をふきかけられたゴキブリは、腹部にある気門（呼吸するための穴）が界面活性剤で塞がれ、呼吸ができなくなって窒息死します。

以前は繭状に泡でゴキブリを包みこみ、そのまま捨てることが可能な商品も販売されていました。ゴキブリを見たくない、触りたくないという人にはこの方法が適しています。しかし、実際に使ってみると、狙いを定めて泡を走り回るゴキブリに命中させることは難しく、部屋中が泡だらけになってしまうといったデメリットがありました。また、じゅうたんに泡がくっついて取れなくなったという困ったことも起きました。

泡スプレーの他に登場したのが「凍結系の殺虫スプレー」です。殺虫剤を使わずに冷却成分をゴキブリに吹きかけて凍死させる方法がこれです。凍死というか、温度差でショック死するのが本当のメカニズムなのだろうと思います。この方法も逃げまどうゴキブリを追いかけながら命中させなければなりませんので、いざやってみるとうまく駆除ができないのです。やっているうちに、あっというまに1本使い切っている…なんていうことがあり、費用対効果が割に合いません。

これらの方法は、どうしても殺虫成分の入った薬剤を使いたくないという人には選択肢の一つとなりますが、デメリットもあることは知っておきましょう。

なお、絶対にやってはいけないのが、バーナーでゴキブリを焼き殺す方法です。ゴキブリは火で炙るとすぐに死にますが、どんなに注意していたとしても、まわりに火が燃え移る可能性があります。

バーナーよりももっと危険なのが、殺虫スプレーのガスにライターで火をつけて「火炎放射器」として使う方法です。最初は、バーナーのように火が勢いよく出ていますが、ガスが少なくなるにつれて火の勢いが弱くなり、やがて缶のなかに引火。最悪の場合はスプレー缶自体がバ〜ンと爆発して大変なことになってしまいます。あまり報道されませんが、ゴキブリ駆除で火災が起こる原因の多くは、バーナーよりもスプレー缶の間違った使い方にあるようです。

足立雅也（あだち・まさや）

害虫駆除や鳥獣対策を手掛ける「808シティ」代表取締役社長。

構成＝中村宏覚