ÍµÈ¹°¹Ô¡¢·Ý¿Í¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò¥Ï¥ï¥¤¤Ç½ËÊ¡¡¡¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025 Ì©Ãå77»þ´Öin Hawaii¡Ù¡ÚÁ´°÷¥³¥á¥ó¥È·ÇºÜ¡Û
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025 Ì©Ãå77»þ´Öin Hawaii¡Ù¤¬¡¢6Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£13²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Î·Ý¿Í¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ²ó¡£ÉñÂæ¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç¡¢ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡¢¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡ÊÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ë¡¢µÈÂ¼¿ò¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025 Ì©Ãå77»þ´Öin Hawaii¡Ù
¡¡½é»²²Ã¤ÎÌîÏ¤¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÁ´³«¡£¡Ö¥í¥³²ÂÂå¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢ÍµÈ¤«¤é¡ÖÂÀÅÄ¥×¥í¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤È´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿·»³¤âµ¤¹ç½½Ê¬¤Ç¹çÎ®¤·¡¢ÅþÃåÁá¡¹¥¹¥Æ¡¼¥¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¤ÇÌîÏ¤¤È¤Î¡ÈÂç¿©¤¤ÂÐ·è¡É¤¬ËÖÈ¯¡£¿©¤Î°ÕÃÏ¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Ï¥Û¥Î¥ë¥ëÆ°Êª±à¤Ç¡È¥«¥Ð¹¥¤¡É¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÍµÈ¤¬Âç¶½Ê³¡£¥«¥á¤ä¥¥ê¥ó¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ë¤â¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃÏ¸µ¥«¥Õ¥§¤Ç¹çÎ®¤·¤¿ÅÄÃæ¤ÈÂçÌÚ¤È¤È¤â¤Ë¥Ó¡¼¥Á¥¯¥ê¡¼¥ó³èÆ°¤Ë»²²Ã¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç1ÈÖ³Ú¤·¤¤¤«¤â¡×¤È¸ì¤ê¡¢½¦¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ºî¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÁÒ¸Ë·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥µ¥à¥º¥¯¥é¥Ö¡×¤ÇÇúÇã¤¤¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡3ÆüÌÜ¤ÏÀä·Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡£Æ±´ü¤ÎÂçÌÚ¤È¶¦¤Ë30¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÍµÈ¤Ï¡¢¡Ö30Ç¯¤â¤ä¤ì¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¶ìÇº¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë½Ð¤·Êª¤âÂ³¤¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ÎÀ¸²Î¤äÅÄÃæ¡õ¿·»³¤ÎÂ¨ÀÊÌ¡ºÍ¡¢ÌîÏ¤¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×·Ý¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë»Ò¥ä¥®¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦¡Ö¥´¡¼¥È¥è¥¬¡×ÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ìþ¤ä¤·¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡È²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ÎÉ÷Êª»í¡É¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿4»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊüÁ÷¡£»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£·Ý¿Í¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÍµÈ¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦¥Ï¥ï¥¤Î¹¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025¡Ù¥³¥á¥ó¥È
¡ÚÍµÈ¹°¹Ô¡Û
¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ËÍè¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Ç10²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È²¦Æ»¡É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¡¢¸¼¿Í¹¥¤ß¤Î¤È¤³¤í¤ËÂ¿¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¥Ï¥ï¥¤ÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥®¤È¥è¥¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï£´»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÇÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡ÚÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡Û
¡Ö½é½Ð±é¤Î¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå·Ý¿Í¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÍ§¤À¤Á¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ëº£²ó¤Ç¿·»³¤¯¤ó¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿¡¢²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò²ó¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¥Ù¥¿¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Ù¥¿¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ú¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¡Û
¡Ö¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¥ª¥Õ¤Î»þ¤â¤ß¤ó¤Ê¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡ªÎ¹¤Î¸åÈ¾¤«¤é¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤ÇÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¤º¤Ã¤È2¿Í¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«À§Èó¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤È¡¢Æ°Êª±à¤Î¥Õ¥¯¥í¥Æ¥Ê¥¬¥¶¥ë¤ÎÀ¼¤â¾×·âÅª¤Ç¤¹¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÌîÏ¤¤µ¤ó¤ÎÍ¾¶½¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡ªËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢½é»²²Ã¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
¡ÚÌîÏ¤²ÂÂå¡Û
¡Ö¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß¡Ù¤Ï¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤È¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¥Ï¥ï¥¤Î¹¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó»ä¤È¿·»³¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»²²Ã¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡¢¤¢¡¼¤À¤³¡¼¤À¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òÂÎ¸³¤¹¤ë»þ´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥Ó¡¼¥Á¤Î¥´¥ß¤ò½¦¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥È¤Ë¤¹¤ëÂÎ¸³¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Æ°Êª¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢°ÜÆ°Ãæ¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ÂÎ¸³¤â¤´ÈÓ¤â¤¹¤Ù¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªÍµÈ¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤¹¤ë»þ´Ö¤â¥¹¥Æ¥¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Î¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢º£²ó»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤¯µ¤³Ú¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁ°¤¬¸À¤¦¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢³Ú¤·¤¹¤®¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¡Û
¡Ö²ÈÂ²¤È¤Ï°ã¤¦Ãç´Ö¤È¤Î»þ´Ö¤¬º£Ç¯¤â¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬´ûº§¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤â»þ¤Î·Ð²á¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡Á¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤é¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¡ªÄ«¤«¤é¤«¤è¡ª¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¤·¤¿¤¤¤Û¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¼«Ê¬¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¤Ç¡Ä¡ª¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥À¥é¥À¥é¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤ï¤è¡ª¡×
¡Ú¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡Û
¡Ö²¿ÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤âË°¤¤º¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ï¥¤¡ª¤È¸ý¤Ë½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤ºÇ¹â¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤â°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÍµÈ¤µ¤ó¤ÈÂçÌÚ¤µ¤ó¤Î30¼þÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½Ð¤·Êª¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊüÁ÷¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â£´»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¸«¤É¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡ÚµÈÂ¼¿ò¡Û¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤·¤¿¡ªÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤·¤ã¤°¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Ø²¸ÊÖ¤·¤â¾¯¤·¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï·Ý¿ÍÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¤¯¤ó¤¬¥Ó¥®¥Ê¡¼¥í¥³¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥®¥Ê¡¼¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤´ÃíÌÜ²¼¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¡¢¤É¤¦¤«¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¼¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×
